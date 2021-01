Büntetést ígér a minisztérium azoknak, akik soron kívül jutnak oltáshoz

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ügyeskedéssel és kis szerencsével bárki beoltathatja magát, írtuk keddi cikkünkben több olyan esetet bemutatva, amikor valaki jogtalanul jutott koronavírus elleni vakcinához.

A kormány és az operatív törzs nem válaszolt a kérdéseinkre, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken közölte az RTL Híradóval, hogy aki eltér az oltási tervtől, az szabálysértést követ el, és a védekezés sikerét is veszélyezteti. Azt ígérték, a hatóságok ilyen esetekben meg fogják büntetni azt is, aki az oltást adta, és azt is, aki megkapta.

Információink szerint van, aki egészségügyben dolgozó ismerősén keresztül kapott oltást, másnak pedig erre sem volt szüksége, egyszerűen odatelefonált az oltópontra, és probléma nélkül időpontot kapott. Egy jogász végzettségű Tumblr-blogger is közzétette az igazolást arról, hogy beoltották.

Előfordul az is, hogy nem covidos ellátásban dolgozó egészségügyisek előbb kapnak oltást, mint azok, akik közvetlen kockázatnak vannak kitéve. A kormány nem válaszolt a kérdésünkre, van-e prioritási sorrend az egészségügyi dolgozók közt.

Hivatalosan most egészségügyi dolgozók, valamint szociális otthonok lakói és dolgozói kaphatnak oltást.