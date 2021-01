Reagált a magyar kormány a Navalnij-ügyre: pontosan úgy, mint a belarusz választás után  

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Alekszej Navalnij támogatóját őrizetbe veszik vasárnap. Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

„Magyarország is csatlakozott az üggyel kapcsolatos közös uniós nyilatkozathoz – ennek szövege tehát hazánk álláspontját is tükrözi.”



Ezt válaszolta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kérdésünkre, hogy mi a magyar kormány álláspontja Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatásáról. Navalnijt vasárnap este tartóztatták le, miután visszatért Moszkvába. A szlovák, a lengyel és a cseh kormány részéről miniszterelnökök és külügyminiszterek nyilatkoztak azonnal, és szólították fel az orosz hatóságokat Navalnij szabadon engedésére, a balti országok pedig közös nyilatkozatot adtak ki ugyanerről. A magyar kormány eddig nem szólalt meg, ezért kérdeztük a külügyminisztériumot.

Az említett uniós nyilatkozat arról szól, hogy az EU elítélte Alekszej Navalnij letartóztatását, és az orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon engedésére szólítja fel az orosz hatóságokat. Az uniós közlemény szerint az orosz igazságszolgáltatás átpolitizálása elfogadhatatlan, Navalnij jogainak tiszteletben tartására szólította fel az orosz hatóságokat. A közlemény felszólítja az orosz hatóságokat, hogy engedjék szabadon azokat az újságírókat és szimpatizánsokat, akiket vasárnap őrizetbe vettek, mert tudósítottak az eseményekről, vagy egyszerűen ott voltak Navalnij tervezett hazaérkezésekor.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Ez tehát egy határozott vélemény, amihez a magyar kormány is csatlakozik - más kérdést, hogy a kritika tartalmát nem mondja ki nyíltan a külügy, ami más ügyekben kifejezetten markáns külpolitikai véleményeket szokott megfogalmazni.

Pontosan ugyanez volt a helyzet tavaly nyáron, amikor a belarusz választás után kialakult helyzetről (választási csalások, a tüntetőkkel szembeni brutális erőszak) mondott már határozott véleményt a lengyel, a német, a szlovák, a lett, a litván és az észt kormány, amikor a magyar álláspont még nem volt világos. Akkor ezt a választ kaptuk:

„Magyarország is csatlakozott ahhoz a közös uniós nyilatkozathoz, amely többek között erre a kérdésre is kitér. A közös uniós megnyilvánulás így nyilvánvalóan Magyarország álláspontját is tükrözi.”

A hasonlóság kísérteties. Az uniós állásponttal akkor sem ment szembe a kormány, de akkor sem jelezte túlzottan, hogy kritikája lenne a diktatórikus lépésekkel kapcsolatban. Az EU-s álláspont egyébként akkor is egyértelmű volt: az unió nem ismerte el a választások meghamisított eredményét.

Navalnij ügyéről ősszel is megkérdeztük a kormányt, miután a német kormány nyíltan is arról kezdett beszélni, az orosz titkosszolgálat állhat Navalnij megmérgezése mögött. Gulyás Gergely akkor azt mondta: „Örülünk, ha az Európai Uniónak van közös álláspontja, és nyilván ha a németek mondanak valamit amögött bizonyítékok is állnak. Minden olyan, az emberi egészség, különösen a szabad politikai véleménynyilvánítás elleni lépést elítélünk, ami ilyen eszközökkel valósul meg, bárki is tette”.