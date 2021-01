A demokrataűző Vihar elmaradt, a csalódott QAnon hívők azóta sem térnek magukhoz

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A QAnon, az Egyesült Államokban 2017 októbere óta hihetetlen ívet befutó összeesküvés-elmélet hívei lélegzetvisszafojtva várták január 20-át. Persze nem azért, hogy Joe Biden legyen az elnök, épp ellenkezőleg. Miután elszállt az utolsó esélye is annak, hogy bármilyen újraszámlálással mégis Trump nyerje az elnökválasztást, elkezdett terjedni köztük, hogy a beiktatás napja a leszámolásról fog szólni, megérkezik végre a Vihar, amire a kezdetek óta vártak. (A mozgalom születéséről itt írtunk.)

Abban bíztak, hogy Trump a hadsereg segítségével visszaszerzi a hatalmat és megkezdi második elnöki ciklusát, az általuk sátánista, pedofil és kommunista emberkereskedő-hálózat vezetőinek tartott demokrata elöljárókat, valamint az őket támogató hírességeket pedig letartóztatják, majd a guantanamói fogolytáborba szállítják és kivégzik őket. Ezzel elkezdődhet a „Nagy Ébredés,” amikor is az egész világ belátja, hogy végig a magukat keresztény hazafiknak tartó QAnon-hívőknek volt igaza, és beköszönt a jó élet.

A letartóztatásnak legeslegkésőbb abban a pillanatban meg kellett volna történnie, amikor Biden rátette a kezét a Bibliára, hogy felesküdjön. De a hadseregnek nyoma sem volt, az új elnököt annak rendje és módja szerint beiktatták.

Sokk kontra új értelmezések

Ugyan a QAnon hívők hozzászoktak már, hogy a dolgok nem mindig a jövendölések szerint történnek, de azokat mindig lehetett úgy forgatni, hogy valami magasztosabb cél érdekében vettek más irányt az események. A beiktatásra időzített hatalomátvétel viszont maga lett volna az abszolút csúcspont, és azzal, hogy ez elmaradt, Trump pedig elrepült Floridába, az érzelmek és reakciók széles skálája öntötte el az általuk használt Telegramot, Gabot és más online fórumokat. Ilyen és hasonló, kiábrándult üzeneteket írtak:

„Hánynom kell, kivagyok a hamis információktól és a meghiúsult reményektől!”



„Úgy érzem, megbolondulok. Nem tudom, többé mit higgyek.”



„A hatalom gazdát cserélt és itt a vége. Akkor, amikor a legnagyobb szükségünk lett volna Trumpra és Q-ra, mindketten befogták a szájukat és leléptek.”



„Szóval Q csak egy nagy hazugság és lélektani hadviselés volt, amit hülye módon követtem és elhittem több mint három évig?”



Maga Q ugyanis, a mozgalom titokzatos alapítója, már másfél hónapja hallgat az 8kunon található üzenőfalán, és a beiktatás óta sem törte meg a csendet. Voltak, akik helyette a sok tíz- és százezer követővel rendelkező QAnon influencereket hibáztatták, hogy ennyire feltüzelték őket a semmiért.

A kiábrándulók közt volt a QAnon egyik legfontosabb figurája, Ron Watkins is, aki üzenetével együtt lemondott 8kun adminisztrátori szerepéről is. Azt írta: „Beiktattak egy új elnököt és állampolgárként a mi felelősségünk, hogy tiszteletben tartsuk az alkotmányt.” Az apja, Jim Watkins, az 8chan és az 8kun tulajdonosa viszont nem volt ennyire drámai, saját Gab profilján a QAnon történelmi jelentőségét hangsúlyozta, ami örökre megváltoztatta az országot.

A Vihart többször elhalasztották, az országos ébredés is elmaradt. Fotó: Thomas O'Neill/NurPhoto via AFP

Mások viszont elkezdték bizonygatni, hogy nem bukott meg a terv, csak újra irányt váltott, és különféle, egymásnak is ellentmondó magyarázatokkal álltak elő. Egyúttal pedig kitartásra biztatták a híveket, azt állítva, hogy a java csak most jön. Az értelmezések közt megjelent az, hogy Biden valójában fogvatartott egy katonai bázison, és úgy áll a kormány élén, csak még nem tud erről. Egyesek szerint Trump és Biden arcot cserélt (John Woo biztosan nem számított arra, hogy Ál/Arc című kultfilmjének ilyen áttétei lesznek).



Volt, aki amellett érvelt, hogy a látszat miatt nem lehetett most átvenni a hatalmat, de Biden is be van avatva, így a demokrata pedofilhorda nem fog gyanút, és az igazi beiktatásra márciusban kerül sor - tehát titokban már győztek is a hazafik. A Praying Medic néven ismert QAnon influencer pedig Trump szavaiba kapaszkodott, miszerint a búcsúja nem szól hosszú időre.

Quo vadis, QAnon?

A beiktatás tehát korábban sosem látott méretű kétségbeesést és törést okozott a mozgalomban, ami hozzáadódott ahhoz, hogy a Facebook, illetve a Twitter is erőteljesen fellépett a QAnonhoz köthető csoportokkal és személyekkel szemben, sőt a Parler alól is kihúzták a szőnyeget. Azonban még így is naivitás lenne azt várni, hogy a QAnon ennyivel örökre kifullad.

Ne felejtsük el, hogy a Kongresszusban már ott ül egy konkrét QAnon-hívő képviselő, Marjorie Taylor Greene, több millióan hitelt adnak ennek az összeesküvés-elméletnek, ráadásul nem csak az Egyesült Államokban, hanem világszerte.

Még ha Q és Trump el is tűnt, azok a tényezők, melyek a QAnont 2020-ban igazán berobbantották nagyon is megmaradtak: a járvány okozta egészségügyi és gazdasági szorongás, a koronavírusról terjedő tévhitekkel és kártékony dezinformációval keverve.

A QAnon közeg heterogén: vannak, akik tényleg vakon hisznek abban, hogy a pedofil demokraták gyerekek vérét isszák, mások inkább csak abban, hogy Trump támogatóit egy világméretű, titkos rendszer nyomja el. Ugyanakkor, mivel az összeesküvések hívői többnyire a legnyilvánvalóbb tényeket is megkérdőjelezik, a Biden adminisztrációnak nem lesz könnyű dolga velük. Ráadásul, ahogy azt a Capitoliumnál történt események bebizonyították, már sokkal többről van szó, mint arról, hogy emberek hülyeségekkel hergelik egymást az internet bugyraiban.



Szétaprózódik és erőszakosabbá válik

A jelenséggel foglalkozó kutatók egyetértenek abban, hogy valamiféle radikalizálódás várható a QAnon berkeiben, akár faji és etnikai felhangokkal, és ezt valószínűleg külső faktorok is segítik majd. A Gaben és a Telegramon már a QAnon előtt aktív szélsőjobboldali, neonáci, fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportok például rögtön meglátták a kínálkozó lehetőséget a helyzetben. Szinte azonnal elkezdték arra buzdítani a tagjaikat, hogy környékezzék meg a csalódott QAnon-istákat és próbálják meg a saját ügyük mellé átállítani őket. Egy részüknél biztosan sikerrel is járnak, hiszen a szélsőjobb is a világot kézben tartó árnyékhatalmak fenyegetésével operál.

QAnon hívők Trump érkezésére várva a Mount Rushmore lábánál tavaly júliusban Fotó: SCOTT OLSON/AFP

A QAnonban mindig is voltak antiszemita hangok, eleve megjelent gonoszként Soros György és a Rotschild család (így nem csoda, hogy a konteónak magyar hívei is szép számmal akadnak), és ettől már csak pár lépés, hogy nyílt, szervezett zsidóellenességgé alakuljon. Mint ahogy Brian Friedberg, a Harvard’s Shorenstein Center vezető kutatója fogalmazott a The Guardianben: „Az, hogy »van egy globális ármány«, nem áll túl messze attól, hogy »létezik a zsidó összeesküvés«”.



A radikalizálódás mellett valószínűleg marad egy réteg, aki továbbra is az eredeti teóriákat viszi tovább, és a napi híreket aszerint értelmezik majd. Friedberg szerint Trump távozásával a QAnon hívei még inkább igazolva érzik saját hátrányos helyzetüket, és a mélyállam, a kommunisták, a liberálisok és az antifa iránt érzett utálatuk nemhogy köddé vált volna a beiktatással, inkább fokozódik.

A társadalomtudósok szerint lesznek olyanok is, akik az ezoterikus helyett inkább neokonzervatív irányba fordulnak, míg az eleve vallásosabb részüknél, akik mindenben Isten tervét és tetteit látják, a keresztény elemek fognak felerősödni. Valószínűleg tehát szétforgácsolódik a mozgalom, de ez sajnos egyáltalán nem jelenti azt, hogy veszélytelenné válna.