Zacher Gábor nem oltatná be magát a kínai vakcinával

A jeleleg körülmények között nem oltatná be magát, mondta Zacher Gábor, Honvédkórház sürgősségi osztályának volt vezetője az ATV Civil a pályán című műsorában.

Igaz nem is kell beoltatnia magát, hiszen már megkapta Pfizer/BionTech vakcináját, de ennek ellenére bizalmatlan a kínai vakcinával szemben, mert míg Pfizer vakcina leirata 20 ezer oldal, a kínai oltóanyagé csak néhány száz, ami azt is mutatja, hogy nagyon keveset tudunk róla.

Szerinte a magyar hatóságok ködösítenek a kínai vakcinával kapcsolatban, mégpedig azért, mert a kínaiak is ködösítenek.

Orbán Viktor a péntek reggeli Kossuth-interjúban jelentette ki, hogy ő a kínai vakcinával kívánja beoltatni magát, péntek délután pedig Szijjártó Péter külügyminiszter be is jelentette, hogy rendeltünk 5 millió adag vakcinát Kínából. (via 24.hu)