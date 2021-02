Lengyelországban a tervezett reklámadó miatt akkora a felháborodás, hogy inkább változtat rajta a kormány

Több 444 videó?

A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság bejelentette, hogy módosít a tervezett reklámadó bizonyos vonatkozásain, mert az óriási ellenállást váltott ki. Médiavállalatok tiltakoztak ellene és nevezték a sajtószabadságot korlátozó intézkedésnek és az ellenzék is elítélte. Sőt, a kormánypárt koalíciós partnere, az Egyetértés párt sem támogatja a reklámadót eredeti formájában - számolt be a fejleményekről a Financial Times.

Arról, hogy az új adónem tervére hogyan reagált a lengyel sajtó nem kormányhoz kötődő része, múlt héten írtunk A lengyel független média egységesen felfüggesztette a hírszolgáltatást, hogy az új reklámadó ellen tiltakozzanak című cikkünkben.

Ma Piotr Müller kormányszóvivő bejelentette, hogy a pénzügyminisztérium új tervezeten dolgozik, ami figyelembe veszi az adóval kapcsolatos kritikák egy részét, köztük azt is, hogy milyen összegű reklámbevételtől kezdve vonatkozna egy médiacégre az adó.

Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Fotó: Anne-Sophie Nival/Hans Lucas via AFP

Hozzátette, az adó mértéke továbbra is a cég méretével arányosan nőne, „így az nem sújtaná a helyi médiát, csak a nemzetközi óriásokat.” A kormány 800 millió zlotyira számít az új adóból, mellyel az egészségügyet támogatnák. Egy magasrangú tisztségviselő azt mondta az FT-nek, hogy a kormány valószínűleg növelné a nagy, globális, digitális csoportokra kirótt összeget, míg a kisebb médiacégekét csökkentené.



Az ellenzék viszont azt követeli, ejtsék az egész tervezetet úgy, ahogy van, mert az új terhek miatt sok kisebb vállalkozás megszűnne. „A média pluralizmusa az egészséges demokratikus vita szükséges feltétele. A kabinet által bejelentett reklámadó fenyegeti ezt, különösen a média jelenlétét a kisebb, helyi közösségekben” - közölte az ellenzéki Polgári Koalíció.