Tűzharc robbant ki egy louisianai lőtéren

A Jefferson Gun Outlet Metairie-ben. Itt robbant ki a járom halálos áldozatot követelő tűzharc. Fotó: MICHAEL DEMOCKER/AFP

Tűzharc robbant ki szombaton New Orleans egyik elővárosában, Metairie-ben a Jefferson Gun Outletben, egy olyan fegyverboltban, amihez lőtér is tartozik. A helyi sheriff tájékoztatása szerint egy felfegyverzett férfi lépett be a boltba, és két embert agyonlőtt. A lőtér közönsége és személyzete viszonozta a tüzet, a kirobbant tűzharcban a támadó is életét vesztette.

A támadás túlélői próbálják nyugtatni egymást a tűzharc után. Fotó: MICHAEL DEMOCKER/AFP

Joseph Lopinto sheriff elmondása szerint miután a támadó lelőtt két embert, többen is tüzet nyitottak rá az épületen belülről és kívülről is. A tűzharcban a halálos áldozatokon túl még két ember szenvedett lőtt sebeket, mindkettejüket stabil állapotban szállították kórházba. Mivel nyilatkozata idején épp csak megkezdték az eset felderítését, a sheriff csak annyit tudott mondani, hogy több ember is érintett a lövöldözésben, de még nem állt össze a kép, hogy pontosan mi és hogyan történt.

Egyelőre az áldozatokat se azonosították, írja az AP.