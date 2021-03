A kormány végül nem halogatta tovább a szigorítást

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hetek óta drámaian romlanak a járványügyi adatok Magyarországon a meglévő szabályok mellett, így csak az volt a kérdés, hogy mikor rendeli el a kormány a szigorításokat.

Ez végül ma megtörtént, ha nem is olajozottan. Gulyás Gergely egy rendkívüli kormányülésről jött ki a kormányinfóra, ismertette az új szabályok pár pontját, majd visszament a kormányülésre, homályban hagyva fontos részleteket. A bejelentéséből például nem derült ki, hogy péntektől vagy hétfőtől zárják be egy hónapra az óvodákat és általános iskolákat. Gulyás nem említette, hogy az alapvető dolgokat árusító üzletek mellett a következő két hétben nyitva maradhatnak a trafikok és a bankok is, ezt utólag jelentették be. Ahogy azt is, hogy bezárják az eddig ki tudja miért nyitva tartó kaszinókat.

Annyira nincsenek kész tervek a nem váratlan helyzetre (éppen egy éve van jelen hivatalosan a vírus Magyarországon), hogy csak pénteken lesznek ismertek a további részletek, amik meghatározzák Magyarország következő legalább két hetét. (Orbán ha a tájékoztatást nem is vállalta el ma, arra azért szakított időt, hogy folytassa a harcát a Néppárttal.) Közben elindult a lobbizás azért, hogy milyen üzleteknek kellene még nyitva maradniuk, így például a barkácsboltoknak, a home office-hoz szükséges híradástechnikai üzleteknek, állateledeleseknek, mezőgazdasági üzleteknek. A bicikliszervizek sem zárnának.

Gulyás a bejelentéskor ugyan az elmúlt három nap romló adataira hivatkozott, de már február elejétől látható volt, hogy nő az új fertőzöttek száma. (Bár a csütörtöki adatok még ezek között is kiugróan magasak voltak.) Hivatalosan is már két hete, február 18-án jelentette be Müller Cecília, hogy itt van a harmadik hullám. A kormány heteket vesztegetett el a szigorítások bevezetésével.

Bede Márton szerint az utóbbi hetek magyar késlekedése, az ebből következő halálesetek, a túlterhelt egészségügy és az ezzel járó megannyi szenvedés azonban egyes-egyedül a magyar kormány, és azon belül is Orbán Viktor hibája, sőt a kormányzásának eddigi legrosszabb döntése.



A végül meghozott szigorítást Karácsony Gergely is üdvözölte, szerinte nem lehetett tovább várni. A főpolgármester segítséget ajánlott fel oltópontok kialakítására.

A jelek szerint az oltáskérdés továbbra is erősen megosztja a magyarokat. A KSH legfrissebb felmérése szerint nőtt azoknak a száma, akik beoltatnák magukat, de azoké is, akik nem.

A számok alapján az EU-ban nem állunk rosszul az oltottságban. Az uniós beszerzés mellett ez eddig leginkább a kínai vakcinának köszönhető. A Szputnyikból eddig még nem oltottak sokat, egy százezres tétel bevizsgálása ugyanakkor befejeződött, azt jövő héten használni fogják majd, és érkezett újabb 280 ezer adag.

Mindenképpen kedvező hír, hogy az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte az orosz Szputnyik V vizsgálatát. És úgy tűnik, működik az indiaiak által fejlesztett vakcina is.

Magyarországtól eltérően Szlovéniában a pedagógusok előrébb vannak a listán, ott ők van most soron.

Legújabb kutatások szerint nem nő a súlyos lefolyású Covid-19 kockázata az asztmától. És egyre több országban engedélyezik az idősebbek oltását is az AstraZeneca oltóanyagával. Müller Cecília a héten célzott arra, hogy nálunk is módosíthatják a korlátozását, ami miatt csak 60 év alattiakat oltanak ezzel a vakcinával.