Többé nem beszélhet a nyilvánosság előtt az ügyről a seriff, aki szerint az ázsiai nőket legyilkoló férfinak rossz napja volt

Komoly felháborodás fogadta az Egyesült Államokban, hogy egy megyei seriffhivatal tagja arról beszélt a sajtó előtt, hogy az Atlanta három masszásszalonjában nyolc embert, elsősorban ázsiai nőket meggyilkoló 21 éves férfinak rossz napja volt.

Fotó: Crisp County Sheriff's Office / AFP

A cherokee-i megyei seriffiroda tisztje, Jay Baker egy szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy a gyilkosságok elkövetésével megvádolt férfinál elszakadt a cérna, elege volt már, és az előző nap egy nagyon rossz nap volt a számára, ezért tette, amit tett. A seriff szavai komoly megütközést keltettek az országban, mert sokan érezték úgy, hogy a hatóságok közel sem szoktak ennyire megértőek vagy érzékenyek lenni, ha egy bűncselekmény elkövetésével nem egy fehér embert vádoltak meg.

A Washington Post összefoglalója szerint a nyilatkozat után nemsokkal újságírók ráakadtak Baker egy korábbi Facebook-posztjára is, melyben olyan pólókat reklámozott, amin rasszista üzenet szólt arról, hogy a koronavírust Kínából importálták.

Csütörtökön a megyei seriffiroda közölte, hogy Baker többé nem tölt be szóvivői szerepet a gyilkosságok ügyében, és a helyi seriff, Frank Reynolds szerint nagyon sajnálják, ha Baker szavai bárkinek fájdalmat okoztak, ugyanakkor kiállt a beosztottja mellett.

Reynolds a felháborodást látva csütörtökön közleményt adott ki, ebben írt arról, hogy Baker szavait kiragadták a szövegkörnyezetből, és érzéketlennek állították be, holott nem volt célja, hogy tiszteletlen legyen az áldozatokkal szemben, vagy hogy tagadja a bűncselekmény súlyát. A seriff kitért arra is, hogy Baker karrierjének ez az egyik legnehezebb ügye, és amúgy is személyes szálak fűzik az ázsiai közösséghez.

Épp a napokban írtunk mi is arról, hogy milyen mértékben nőtt az ázsiai amerikaiak ellen elkövetett támadások száma a járvány kezdete (és Trump elnöksége) óta, és sokan vélték úgy, hogy a fehér gyilkos hasonló megfontolásokból választotta ki támadásának célpontjait. A hatóságok azonban egyelőre arról beszélnek, hogy nem tudni még, mi volt a támadó indítéka, az őrizetbe vett férfi pedig azt állítja, hogy szexfüggőségben szenvedett, és ezért gyilkolta meg a nőket.