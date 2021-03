Hétvégi olvasnivaló 4,6 millió oltástól a budapesti kínai kémjátszmákig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

JÁRVÁNY ÉS VAKCINA

Fotó: LOKMAN ILHAN/Anadolu Agency via AFP

„A legvégén én állok majd a beteg mellett, és attól félek, hogy én leszek a hóhéra” – Miért igazán nagy baj, ha a kormány teljesen irreális szinten lövi be az intenzív ellátás kapacitását. Hogyan megy ez végig az egész rendszeren, és milyen átélni orvosként a koronavírus eddigi legsúlyosabb rohamát. Erről beszélgettünk az egyik fővárosi kórház orvosával.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

4,6 millió magyar beoltására elég vakcina érkezhet az EU-ból április és június között – Orbán Viktor színes táblázata ugyan nem publikus, de más forrásokból kiszámolhatóvá vált, hogy mennyi vakcina jön a második negyedévben az EU-s közös beszerzésből.

Fotó: Annette Riedl/dpa Picture-Alliance via AFP

Egy elsőéves informatikus hallgató bonyolultabb házi feladatot kap, mint amilyen a vakcinainfo.gov.hu weboldala – Egyre több galibát okoz, hogy nem érkezik visszaigazoló üzenet arról, ha regisztrálunk az oltásra, ezért sokan csak hónapokkal később tudják meg az orvosuktól, hogy nem volt sikeres a regisztrációjuk. Pedig informatikusok szerint nem lenne bonyolult feladat beleépíteni a rendszerbe, hogy küldjön visszaigazoló e-mailt.

NAGYON NAGY BERUHÁZÁSOK

Az ország legbékésebb helyére vágytak, aztán bekopogott az olajtársaság – Az Őrségben a helyiek nem akarják, hogy a MOL mélyfúrásokat végezzen a természetvédelmi területen. Videóriport.

Fotó: Halász Júlia

Szociális lakásügynökség segíthetne biztonságosabbá, igazságosabbá, megfizethetőbbé tenni a bérlést Budapesten – Magántulajdonosok és önkormányzatok lakásait közvetítené ki bérlőknek egy új fővárosi szervezet, ami az átvállalt kockázatokért cserébe piaci áron aluli díjszabást kér a bérbeadótól. A tervek szerint még idén megalakuló budapesti szociális lakásügynökség tervezőivel beszélgettünk.



Lemaradtak a 200 milliárdos HÉV-tenderről az oroszok, de most új esélyt kapnak – A pályázati feltételeket nem tudták teljesíteni az oroszok, így nem szállhattak versenybe a hatalmas megbízásért. A MÁV sem akart velük dolgozni, a magyar állam mégis úgy döntött, újraindítja az egész pályázatot.

KÍNA ÉS AMERIKA

Kínai kémjátszmákat hozott Budapestre Orbán keleti nyitása – Mi mozgatja a magyar-kínai kapcsolatokat? Hogyan és miért vált az oroszok után a kínai titkosszolgálat a legaktívabbá Magyarországon? Mennyire jött be a keleti nyitás, és mekkora árat fizet érte Magyarország? A Direkt36 bemutatja a magyar-kínai kapcsolatok rejtett történetét.

Trump újságíróknak nyilatkozik 2017 szeptemberében Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump elvitte magával a hírfogyasztókat is – Amióta az ország történetének legfurcsább elnöke nincs a Fehér Házban, az amerikai nézőket és olvasókat már nem érdeklik annyira a politikai hírek. Az unalmas Biden elnöksége főleg a balos-liberális sajtóra van rossz hatással.

OROSZOK ÉS KÖNYVEK

Jessikka Aro Fotó: NELLI KIVINEN

„Hús-vér emberekre volt ez hatással, hús-vér emberekből lettek propagandisták” – Jessikka Aro finn újságírónő az elsők közt, már 2014-ben elkezdte feltárni az orosz trollok és dezinformációs hadműveletek működését. Aztán maga is ezek áldozata lett. Most magyarul is megjelent az erről szóló könyve.

Szu-30SZM és MiG-29-es vadászgépek köteléke a belváros felett. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Navalnij is e könyv alapján mutatta be Putyin rendszerét – Catherine Belton részletesen bemutatta, hogyan lett Putyin drezdai kémelhárítóból orosz elnök, hogyan vitte magával KGB-s embereit Moszkvába, és hogyan épített politikai rendszert a szentpétervári kikötőt irányító maffia mintájára.