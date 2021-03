Orbánnak csak inasok, az orvosi kamarának kollégák a rezidensek

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Magyar Orvosi Kamara reagált arra, hogy Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjúban inasoknak titulálta a rezidenseket.

Orbán azt mondta:

„Most az a helyzet, hogy a rezidenseket, ők az inasok vagy (…) frissen végzett diplomások és készülnek a szakmájukra, őket már javarészt beoltottuk, és már vezényeltük is, a végzős medikus hallgatók pedig most jönnek sorra az oltásban, és utána, most már van jogszabályi alapja is, és úgy látom, hogy a szívükben-lelkünkben is készen állnak arra, hogy ha menni kell, akkor mennek.”

A Magyar Orvosi Kamara honlapján szombat reggel ez jelent meg: