Új, duplamutáns koronavírusvariánst fedeztek fel Indiában

Több mint tízezer vírusminta genetikai elemzésével 771 mutáns variánst mutattak ki Indiában, köztük egy olyan új variánst is, melyen kétféle mutációt is megfigyeltek, így az egyszerre fertőzőbb és ellenállóbb a szervezet imunválaszával szemben, jelentette a BBC az indiai egészségügy minisztérium felügyelete alá tartozó, tíz nemzeti laboratóriumot összefogó Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics vizsgálatai alapján.

A kutatók beszámolója szerint India nyugati Maharashtra államában fedezték fel azt a variánst, melynek tüskefehérjéjén kétféle mutációt - az E484Q és az L452R jelzésűt - is megfigyeltek. A kutatók szerint egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy az új variánsok megjelenése miatt van újra felfutóban a járvány Indiában, de szükségesnek látják a helyzet folyamatos nyomon követését, mert "az, hogy ez eddig még nem történt meg, nem jelenti, hogy a jövőben" ne terjedhetne el ez a variáns.

Mivel a vírusvariánsok közül azok tudnak a leginkább szaporodni, melyek fertőzőbbek, vagy amik ellen az emberi szervezet kevésbé hatékonyan tud védekezni, egy egyszerre fertőzőbb és ellenállóbb variánsnak igen jó esélye van az elszaporodásra. Így vált domináns mutációvá Európában a fertőzékenyebb brit variáns, és ezért terjed globálisan is az ellenállóbb dél-afrikai változat is. (Via BBC)