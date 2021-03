Orbán: Enyhítünk. Gulyás: De majd csak húsvét után

Több videót a 444-re!

Újabb rekordokat döntött a harmadik hullám Magyarországon.

Orbán Viktor mégis járványügyi enyhítésekről beszélt reggeli interjújában, igaz, délután Gulyás Gergellyel elmondatták a rosszabb részt: hogy az enyhítés csak húsvét után jön.

Indul a pedagógusok oltása.

Kész a brazil vakcina.

Újabb rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált, a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma, a péntek reggeli közlés szerint az utóbbi 24 órában 275 koronavírus-fertőzött halt meg Magyarországon. Ezzel az elmúlt két hét adatai alapján már világelsők vagyunk lakosságarányos halálozási adatokban az egymillió főnél nagyobb népességű országok között. A hivatalos adatok szerint összesen 19 499 halálos áldozata volt eddig a járványnak Magyarországon.

Lélegeztetőn 1480-an, kórházban 11 823-an vannak, előbbi rekord, utóbbi 50 fővel marad el a néhány nappal ezelőtt regisztrált rekordtól.

Annak ellenére, hogy a számok nem alakulnak valami rózsásan, Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában kedélyjavító intézkedéseket jelentett be, például azt, hogy későbbre tolják az éjjeli kijárási tilalom kezdetét.

Délután Gulyás Gergely tisztázott: kiderült, hogy az Orbán által belengetett enyhítéseket csak húsvét után vezetik be. Akkor viszont

a kijárási tilalom kezdete este 10-re tolódik,

minden bolt kinyithat, de 10 négyzetméterenként csak egy ember tartózkodhat benn egyszerre,

szolgáltatások terén a március 8. előtti szabályok térnek vissza,

az üzletek reggel öttől este fél 10-ig lehetnek nyitva,

április 19-től pedig megnyitnak az óvodák, iskolák és gimnáziumok.

Utóbbi érdekében elkezdődik a pedagógusok oltása: két ütemben, oltópontokon oltják majd őket, és a kormány reméli, hogy egy hét alatt meglesznek a dologgal. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár ezért kérte a pedagógusokat, hogy regisztráljanak az oltásra, és közölte azt is, hogy ezt eddig 55 százalékuk tette meg.

A pedagógusok oltásával kapcsolatban szakértette meg Orbán Viktor a Kossuth Rádión azt is, hogy az oltást követően 8-9 nap alatt kialakul a védettség, ezzel azonban érdemes vigyázni, a hivatalos tájékoztatók szerint ugyanis erre többet kell várni.

A regisztráció természetesen hasít, a kormány csütörtökön be is üzemelt egy weboldalt, amelyen mindenki ellenőrizheti, hogy sikerült-e oltásra regisztrálnia a másik weboldalon. Az ellenőrző weboldal csütörtökön órákra össze is omlott, és ahogy ez lenni szokott, mára megtalálták a magyarázatot, ami természetesen: KIBERTÁMADÁS.

Az operatív törzs üléséről készült fotókon feltűnt egy új adat, amit a hivatalos tájékoztatók nem közölnek, ez valószínűleg a kórházban ápolt, covid-gyanús betegek száma lehet, ami a kórházak leterheltségéről ad képet.

Az oltási hajlandóság közben kitartóan növekszik, már a magyarok 52,3 százaléka tervezi biztosan beoltatni magát. Az oltást biztosan elutasítók aránya 21,2 százalékra csökkent, holott a mérés kezdetekor még 35 százalék fölött volt.

Oltások és a vírus jövője

Kutatások szerint a csecsemőknél is kialakul a koronavírussal szembeni védelem, ha az anya megkapja az oltást, az mRNS-alapú vakcinák hatására ugyanis olyan nagy mennyiségben termelődik ellenanyag az anyák szervezetében, hogy az az anyatejen és a placentán keresztül is védelmet nyújthat.

A Qubit pedig azt járta körül, mit tegyen egy szoptató anya, ha elkapta a koronavírust, és hogy beadható-e szoptatás közben a vakcina.

A koronavírus jövőjével kapcsolatos előrejelzéseket ebben a cikkben szedtük össze. Egyebek mellett kiderül belőle az is, hogy a vírus évtizedek alatt akár a megfázáshoz hasonló betegséget okozó vírussá is szelídülhet, idén ősszel azonban még esélyes egy komoly koronavírus-hullám.

Az orosz vakcinával és oltások variálásával kísérleteznek Olaszországban.

Elkészült a brazil vakcina, Butanvac névre hallgat.

Norvégia viszont meghosszabbította az AstraZeneca felfüggesztését.