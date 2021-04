Kötél és engedély nélkül mászott meg egy barcelonai felhőkarcolót

George King igazi megszállott. Másfél évvel ezelőtt, alig 20 évesen, 12 hét börtönt is bevállalt egy fiatalkorúak számára fenntartott fegyházban, csak hogy megmászhassa a londoni The Shard felhőkarcolót, ami 310 méter magas, és az Egyesült Királyság egyik legmagasabb szabadon álló építménye. Mivel nem volt engedélye, eredetileg 6 hónapra ítélték, de jó magaviselete miatt előbb szabadulhatott. Már kifele jövet azt nyilatkozta, hogy akármilyen súlyos helyen is járt, és súlyos dolgokat is látott, ahhoz ez sem lesz elég, hogy őt eltántorítsa a szabadmászástól.

Tartotta is a szavát. Decemberben az 144 méter magas Agbar Towerre kapaszkodott fel Barcelonában, ezúttal pedig a Melia Barcelona Sky hotelt nézte ki magának. Mint mindig, most is biztosítás, kötél és engedély nélkül mászott. A Melia ugyan csak 120 méter és 29 emelet, de Barcelonában így is az egyik legmagasabb épületnek számít, Kingnek 20 percig tartott, hogy felkapaszkodjon a tetejére. Mászás után azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy úgy érezte magát, mintha egy más dimenzióba került volna át. És még akkor is ezt érezte, amikor a földre visszatérve a rendőrök igazoltatták és letartóztatták.