Messze még a vége

Még a kormány szaktanácsadója szerint is legalább maszkot kéne viselni az iskolákban, amíg el nem telik két hét a tanárok második (!) védőoltása után.

Az iskolák újranyitása veszélyes helyzetet teremthet, megakaszthatja a javuló járványtrendeket;

Már ha azokat nem akasztotta már meg eleve a húsvét és a korai nyitás: most éppen hétvégén is romlott a járványhelyzet, pedig akkor látszatra javulni szokott.

Mi lesz itt, ha a brit után megérkezik az oltásnak ellenállóbb dél-afrikai mutáció, ami ellen még a Pfizer védőoltásából is szükség lehet egy harmadik adagra.

291 halálos áldozatot jelentett hétfőn az Operatív Törzs. A szám önmagában is megrázóan magas, úgy pedig különösen, hogy hétfőnként és keddenként rendre alacsony halálozási adatokat szoktak megosztani az adatszolgáltatás hétvégi akadozásai miatt. A járvány alatt eddig a main kívül egyetlen egyszer haladta meg hétfőn a halottak száma a kétszázat.

A legfrissebb adatok szerint megtorpant a fertőzöttek számának esése is. Az új fertőzöttek számának hétnapos mozgóátlaga ötezer fölött van, a második hullámban csak a decemberi csúcsidőszakban volt ennél magasabb.

A harmadik hullám, illetve az azt okozó új, brit vírusvariáns sajátos tulajdonsága, hogy nem csupán fertőzőbb és halálosabb, de a korábbinál sokkal veszélyesebb a fiatalabb korosztályokra is. Meglátszik ez a halálos áldozatok átlagéletkorának meredek esésén is, de még inkább azon, hogy most már csecsemők is kerülnek kórházba coviddal.

Ezért is tűnik, hogy is mondjam, bátor ötletnek az iskolák tervezett megnyitása a jövő héten. A kormány saját tanácsadója, Oroszi Beatrix ezért legalább a maszkviselést előírná az újranyitott iskolákban.

Apropó, mutánsok. Európában most még a brit variáns hódít, de a szakértőket sokkal jobban aggasztja az ún. dél-afrikai variáns - illetve minden olyan új mutáns, amelyen megjelenik a tüskefehérje E484K típusú mutációja. Ez ugyanis minden jel szerint ellenállóbbá teszi a vírust a védőoltásokkal szemben, és ezt immár Izraeli tapasztalatok is igazolják, ahol pedig a Pfizer és a BioNTech vakcinájával oltottak.



Elképzelhető tehát, hogy még a Pfizer oltásából is kell majd egy harmadik adag. Ahogy a kínai Sinopharméból is, amivel Magyarországon eddig 550 ezer embert oltottak be, még ha a kínai járványügyi központ vezetője visszakozott is hétvégi nyilatkozatából. Magyarországon Müller Cecília szerint akkor változtatnak majd az oltás alkalmazásán, ha a gyártó vagy "egy egészségügyi hatóság" így dönt.

Nagy-Britanniában pedig, ahol az oltási kampány alatt is a világ tán legszigorúbb korlátozásai voltak életben, ma nyitnak az éttermek teraszai.



A járvány elején komoly aggodalmakat okozott a legelesettebbek, a hajléktalanok helyzete. A járvány valóban katasztrófát hozott, még ha nem is egészségügyit, hanem egzisztenciálist.