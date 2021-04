Van egy politikus a szomszédban, aki mindent feltett az orosz vakcinára

Éppen egy éve, tavaly tavasszal alakíthatott kormányt Szlovákiában Igor Matovic, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt elnöke. Varázslatos kampánnyal lett heccpolitikusból miniszterelnök: a 2019-es EP-választáson a pártja 5,2 százalékot kapott, 2020 januárjában 10 százalék alá mérték őket, de a február utolsó napján tartott választáson 25 százalékkal győztek. Sokáig csak nagyon kevesen tudták elképzelni, hogy provokatív, kezdetben inkább viccpártnak tűnő csapatával egyszer felér a csúcsra.

Négypárti koalíció alakult, amiben az örökké elégedetlen, morgolódó partner szerepét a Richard Sulik vezette SaS (Szabadság és Szolidaritás) játszotta, az a konzervatív-EU-kritikus párt, amelyik a 10-es évek elején már megbuktatott egy jobbközép kormányt, amikor másfél év után kilépett az akkori koalícióból. (A 2020-ban hatalomra jutott pártokról és Igor Matovicról itt írtunk részletesen, a szlovák közéletet megrendítő korrupciós botrányokról és letartóztatási hullámról pedig itt.)

Matovic idén tavaszra már sok viszontagságot túlélt. Tavaly nyáron kiderült, hogy másolta a szakdolgozatát, amit el is ismert, és közölte, hogy nem érdemelte meg a diplomáját, de nem mondott le. Aztán kiderült, hogy a kormánya oktatási minisztere is plagizált, ő azóta lemondott, de nem ezért.

A járvány kezelése is meglehetősen kaotikusan alakult Szlovákiában, a korlátozások és nyitások a lakosság számára nehezen követhetően változtak. Olyan ötletek borzolták a kedélyeket, mint a belügyminiszternek az a javaslata, hogy az embereknek SMS-ben kellene engedélyt kérniük a hatóságoktól, ha el akarják hagyni az otthonukat - ezt végül nem vezették be.

Aztán a világon egyedülálló módon Matovic nyomására megpróbálkoztak tavaly ősszel a teljes lakosság letesztelésével, de ez sem mentette meg az országot az idei harmadik hullámtól.

Az SaS hónapok óta próbálta megbuktatni Matovicot, többször is bejelentették, hogy kiszállnak a koalícióból, aztán mégis maradtak, ultimátumokat küldtek és egyezkedtek, és végül áprilisra sikerült a koalíció többi pártjával együtt lemondásra bírniuk a miniszterelnököt. (Érdekes mellékszál, hogy 2010-ben Matovic éppen a SaS listájáról jutott be először a parlamentbe, de 2012 óta már önálló pártlistával indult.) Matovic végül abba bukott bele, hogy megpróbálta egyedül megoldani a járványhelyzetet, mégpedig az orosz vakcinával.

Igor Matovic szlovák kormányfő Brüsszelben 2020. október 15-én. Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via AFP

Titokban vette

Eddig Magyarország az egyetlen EU-tag, amelyik a közös európai beszerzésen felül más készítményekkel, kínai és orosz vakcinával is olt. Ezen felbuzdulva Matovic is megpróbálkozott orosz beszerzéssel, annak ellenére, hogy a négy koalíciós pártból kettő, az SaS és az Emberekért nevű párt (Andrej Kiska volt államfő pártja) ezt megvétózta, és egy kormányülésen elbukott a javaslat.

Március elején Matovic így a saját szövetségeseit is meglepte azzal, hogy a kassai katonai repülőtéren 200 ezer dózis Szputnyik V vakcinát fogadott. A szlovák légierő gépe titokban repült Oroszországba a szállítmányért, a beszerzésről Matovic a saját kormányát sem értesítette. Az oroszokkal kötött szerződést azóta sem hajlandó megmutatni senkinek, és mint utólag kiderült, egyedül és titokban intézte a beszerzést.

A koalíción belüli felháborodás megpecsételte Matovic sorsát - addig is azzal vádolták, hogy nem egyeztet, túlságosan önjáró. Az orosz vakcinabeszerzés egy olyan stratégiai, sokak szerint egyenesen nemzetbiztonsági kérdés volt, amiről végképp nem dönthetett volna egyedül. Lemondott, de a kormánynak tagja maradt, és április óta pénzügyminiszter.

Úgy utazott Moszkvába és Budapestre, hogy nem értesítette a külügyet

A Matovic által beszerzett orosz vakcinákkal még senkit sem oltottak be Szlovákiában, ugyanis elakadt a Szuptnyik szlovákiai engedélyezése. Az ezzel foglalkozó egészségügyi hatóság arra panaszkodott, hogy az orosz cégtől a felét sem kapta meg az általuk bekért dokumentációnak, és azt is megállapították, hogy a Szlovákiába küldött Szputnyik összetétele nem azonos azzal, amiről korábban nemzetközi publikációk jelentek meg.

A szlovák állam szakértői szerint elképzelhető, hogy az oroszok minden országba valami mást küldenek "Szputnyik V" néven. A szlovákok azzal is próbálkoztak, hogy Magyarországtól kérjenek segítséget, elkérve az itteni engedélyeztetési dokumentációt, de a magyar fél ezt nem adta ki, mondván, köti a titoktartás, amit az oroszokkal aláírt szerződés rögzít.

Pénzügyminiszterként Matovic tovább folytatta a Szputnyikért vívott harcát. Múlt csütörtökön Moszkvába repült, hogy meggyőzze a vakcinát áruló befektetési alap vezetőit, hogy mégse kérjék vissza a Szlovákiába már leszállított kétszázezer vakcinát. A kísérlet nem sikerült, kérik vissza szállítmányt, arra hivatkozva, hogy a szlovákok megszegték a szerződést. Hogy miben szegték meg, azt nem lehet tudni, mert a szerződés tartalmát csak ők és Matovic ismerik.

Az oroszok egyébként azt mondták, hogy nincs is megfelelő labor Szlovákiában, ahol be tudnák vizsgálni a vakcinájukat. Hazatérve Matovic idiótáknak nevezte azokat, akik az orosz vakcina ellehetetlenítésén munkálkodnak Szlovákiában, illetve megállapította, hogy túl sok magas rangú ember dolgozik az országban az orosz vakcina ellehetetlenítésén.

Moszkvai útja másnapján, azaz múlt pénteken, Budapestre utazott, ahol Szijjártó Péterrel és Orbán Viktorral is tárgyalt. A magyar vezetőket arra kérte, hogy itteni laborokban vizsgálják be a Szlovákiának küldött orosz vakcinákat, amit Orbán Viktor meg is ígért, és a találkozó után közös videón üdvözölték Szlovákia polgárait a Karmelita teraszáról.

Orbán Viktor és Igor Matovic pénteki találkozója a Karmelita kolostorban. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Matovic moszkvai és a budapesti útjából nagy botrány lett Pozsonyban. Matovic ugyanis továbbra is az állami apparátus megkerülésével tárgyalt mindkét országban. Nem vonta be a szervezésbe a külügyminisztériumot (amit az SaS egyik politikusa vezet) és a moszkvai, illetve budapesti követségeket sem. Ez ellen hétfőn számos volt és jelenlegi nagykövet nyílt levélben tiltakozott, "az alkotmányos rend írt és íratlan szabályainak megsértésével" vádolva a pénzügyminisztert. Elítélte Matovic magánakcióit a szlovák védelmi miniszter is, aki egyébként Matovic pártjához tartozik, továbbá a külügyminiszter is, illetve rosszallását fejezte ki az államfő, aki szerint az utak "több kérdést vetnek fel, mint amennyi eredményt hoztak".

A botrány egyik szála, hogy több kormánypárti politikus külön bírálta Gyimesi György szlovákiai parlamenti képviselőt, Matovic frakciójának tagját, mert elkísérte a pártelnök-pénzügyminisztert a budapesti találkozóira. Martin Klus külügyi államtitkár (szintén SaS párti) erre úgy reagált, hogy el tudja képzelni, hogy Gyimesi "akár államellenes fizetett külföldi ügynök" is lehet. Mire Gyimesi azt mondta, hogy Klus hungarofób. Gyimesi vitája a SaS vezette külüggyel egyébként már régóta tart, Ivan Korčok külügyminiszter például március elején a Facebookon intézett kirohanást Gyimesi ellen, mert Komáromban Szijjártóval tárgyalt az állampolgársági törvényről, amire a miniszter szerint a képviselőnek nem volt felhatalmazása.

Miután tavaly egyik szlovákiai magyar párt sem jutott be a pozsonyi parlamentbe, jelenleg csak az Egyszerű Emberek frakciójában vannak magyar anyanyelvűek a törvényhozásban, összesen hárman, az egyikük Gyimesi.

A SaS politikusai a koalíciós egyeztető tanács napirendjére akarják most venni Gyimesi budapesti útját. A képviselőt korábban azzal is támadták, hogy biztos van magyar állampolgársága is, amire Gyimesi azt mondta, hogy nincs neki. Ha volna neki, akkor elvesztené a szlovák állampolgárságát és így képviselői mandátumát is. (További mellékszál, hogy 2011-ben éppen Matovicék akadályozták meg a szlovák parlamentben, hogy enyhítsenek a kettős állampolgárságot tiltó törvényen, amit a Fico-féle vezetés a magyar állampolgársági törvény kiterjesztésére válaszul vezetett be 2010-ben.)

Matovic láthatóan mindent felrakott a Szputnyikra: előbb miniszterelnökként egy váratlan húzással ezzel a készítménnyel akarta visszaszerezni a lakosság bizalmát az oltások felpörgetésével; most pedig pénzügyminiszterként tovább küzd, hogy a szövevényes belpolitikai viszonyok között úgy tűnjön, hogy amíg a többiek veszekednek, addig ő intéz is valamit. Hoz vakcinát Moszkvából, és engedélyezteti Budapesten, hogy legyen még több oltás. Csakhogy egyelőre úgy tűnik, akkora a tervével szembeni ellenállás, hogy még Orbán Viktor támogatásával sem bírja keresztülvinni.