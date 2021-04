A SpaceX építhet űrhajót a NASA-nak, amivel ismét embert küldenek a Holdra

Az Elon Musk vezette SpaceX-et választotta ki a NASA, hogy megépítsék a következő generációs űrhajót, amivel az amerikaiak visszatérnének a Holdra, írja a Guardian.

A beruházás értéke 2,9 milliárd dollár, a szerződés értelmében a SpaceX-nek kell legyártania a holdraszállásra alkalmas járművet, ami az Artemis-program ékköve lesz. A NASA ugyanis azt tervezi, hogy 1972 után ismét embert küldenek a Holdra. A Hold ismételt felkeresése pedig vállaltan egy esetleges Marsra szállás előkészítéséről is szól.

A NASA illusztrációja a program mellé Fotó: NASA

Jelenleg Musk vállalata az egyetlen szereplő, amely képes amerikai földről asztronautákat kilőni a világűrbe, ugyanakkor a NASA döntése, hogy egyetlen magánvállalatra bízta a szerződést, így is okozott némi meghökkenést. Az, hogy cégekkel működik együtt az amerikai űrhivatal, nem meglepő, ugyanakkor jellemzően több alvállalkozót is be szoktak vonni, hogy versenyeztessék őket, illetve hogy legyen alternatívája a projekteknek, ha valami balul sülne el.

A NASA ugyanakkor most részben költségvetési okokra hivatkozva visszautasította a többi jelentkezőt. Köztük a Jeff Bezos-féle Blue Origint, a Lockheed Martin, a Northrop Grumman és a Draper közös projektjét, illetve a védelmi beszállító Dynetics ajánlatát is.

Az Artemis-programnak a holdkapszula mellett része a Space Launch System, a valaha épített legnagyobb erejű rakéta, illetve az Orion-űrhajó is.

A NASA ígérete szerint az Artemis keretében először fog nő, illetve nem fehér ember a Hold felszínére jutni. A Trump-kormány még 2024-es landolást szeretett volna, de a költségvetés megvágása miatt ez csúszni fog.

Joe Biden már arra kérte a Kongresszust, hogy 6,3 százalékkal, 24,7 milliárd dollárra növeljék a NASA idei évi költségvetését. Ebből 6,9 milliárd dollár jut az Artemisre.

A NASA 2011-ben nyugdíjazta az űrhajóflottáját, azóta az államnak nincs emberek kilövésére alkalmas eszköze. 2020 óta viszont a SpaceX kétszer is sikerrel lőtt ki asztronautákat, akik aztán a Nemzetközi Űrállomásra jutottak így el. A tervek szerint a harmadik kilövés április 22-én lehet.