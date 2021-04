Őszig járványügyi vészhelyzet

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Változékony lesz az idő, záporokkal, délután viszont akár 18 fokkal.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek! Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.



ÖRÖKKÉ VÉSZHELYZET

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Őszig meghosszabbítaná a kormány a járványügyi veszélyhelyzetet. A pontos időpont, hacsak a kormány közben nem gondolja meg magát, a parlament őszi ülésszakának kezdete utáni 15. nap. A javaslat indoklásában, ami persze kitér az oltási program eredményességére, az szerepel hogy

„az új vírusvariánsok azonban Európa-szerte terjednek és Magyarországon is jelen vannak, ezért elengedhetetlen a fokozott védekezés”.

Ez azt jelenti, hogy továbbra is ingyen lehet parkolni, viszont nem lehet tüntetni. Az új vírusvariánsok veszélyessége nem merült fel szempontként, amikor Magyarország az UEFA felé azt vállalta, hogy a júniusi foci EB meccseit telt házzal rendezik a Puskás Arénában.

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

Újabb második körös Szputnyik vakcina érkezését jelentette be Szijjártó Péter, de ez még mindig kevés. Az oroszok továbbra is csúszásban vannak a második körös oltásokkal. Extragyors vizsgálatok kellenek majd ahhoz, hogy a most érkező adagot időben megkaphassák az ezekre várók.

Hasonló a helyzet a kínai vakcinákal, amiket hasonlóan gyorsan át kell majd nyomni az engedélyeztetési eljáráson, ha jövő hét elején már oltani akarnak vele. Viszont több jele is van annak, hogy nem lesz könnyű megtalálni azt a 300 000 embert, akik most ezeket megkaphatnák. Több háziorvos is arról számolt be több lapnak, hogy már lasszóval is nehezen fognak olyat, aki beadatná magának a Sinopharmot. Aki eddig várt, most már inkább nyugati vakcinát kér.

FOGOLYMÉDIA

A Mediaworkshöz tartozó megyei lapok címlapjai a választás előtti napon Fotó: 444

Kedden jelent meg a Riporterek Határok Nélkül rendes éves jelentése, amelyben a sajtószabadság helyzetét mérik fel a világ valamennyi országában. A ranglistán Magyarország először csúszott le az alsóházba: 180 ország közül a 92-ek vagyunk.

Az EU-ban már csak Bulgáriában rosszabb a sajtó helyzete a magyarénál, és szinte valamennyi balkáni országban, de még Moldovában sem nehezíti meg annyira a hatalom az újságírók dolgát, mint nálunk.

A leglehangolóbb azt látni, hogy a világ milyen távoli, a közvélemény által „elmaradottnak” gondolt, sok esetben valóban koldusszegény országokban jobb a média helyzete a mienknél. Csak néhány példa: Lesotho (88.), Haiti (87.), Kirgizisztán (79.), Sierra Leone (75.), Kelet-Timor (71.), Bosznia-Hercegovina (58.), Pápua Új-Guinea (47.), Burkina Faso (37.), Suriname (19.), Jamaica (7.).

A nemzetközi szervezetek pedig egyáltalán nem túloznak. Valószínűtlen, hogy a felsorolt országok közmédiája leadjon egy műsort arról, hogy Soros György már a NATO-val avatkozna be a magyar ügyekbe. Vagy hogy máshol a sportközvetítésbe beszűrődjön az, hogy:

„a jobb oldalon fölül szurkolnak szurkolók, őket direkt nem mutatom, mert gyülekezési tilalom van még, hogy ne büntessenek érte őket, kösz.”

KAMPÁNY LESZ

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Politológusok vitatkozhatnak azon, hogy mikor kezdődik egy országgyűlési kampánya, de hivatalos időpont hiányában a legbiztosabb kapaszkodó az, amikor a kormány felkészül az osztogatásra.

Márpedig kedden a kormány benyújtotta a parlamentnek a 2021-es költségvetés módosítását, amivel a hiánycélt a GDP 2,9 százalékáról 7,5 százalékra emelik. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint a módosítás lehetővé teszi, hogy a járvány elleni védekezéshez és a gazdaság újraindításához szükséges források továbbra is maradéktalanul rendelkezésre álljanak. És persze a bőkezű osztogatást, csak arról nem szokás közleményt kiadni.

Eközben az ellenzéki oldalon továbbra is népszerű a „Felcsúti Per” szlogennel reklámozott elszámoltatás. A Medián a Momentum megbízásából végzett kutatása szerint az ellenzéki választóknak tetszik az elszámoltatás ötlete, minden párt szavazóinak nagy többsége rajong érte.

BLACK LIVES MATTER

Derek Chauvin a 2020. május 31-i rabosításakor. Fotó: Hennepin County Jail/AFP

Mind a három vádpontban bűnösnek találták Derek Chauvin rendőrt, aki tavaly májusban intézkedés közben a nyakára térdelve megölte George Floydot Minneapolisban. A Floyd haláláról készült videó hatására Amerika-szerte súlyos zavargások törtek ki. A büntetés mértékét nyolc hét múlva fogják közölni, de Chauvin akár negyvenéves börtönbüntetést is kaphat.

Az eljárás utolsó napján Steve Schleicher ügyész közel két órát beszélt, mondanivalóját viszont egy mondatában össze lehet foglalni:

Ez az ügy pontosan az, amit akkor gondoltak, amikor először látták a videót. Amit akkor éreztek a gyomrukban, amit akkor tudtak a szívük mélyén.

A volt rendőr védői ezzel szemben arról próbálták meggyőzni az esküdteket, hogy nem teljesen biztos, hogy Chauvin tettei vezettek Floyd halálához, és hogy bár tragikus, ami történt, de a körülmények indokolttá tették a járőr viselkedését.

Minneapolis városa egyébként előre felkészült arra az esetre, hogy ha Chauvint felmentenék, és újra zavargások törnének ki a városban. A bíróság helyszínét, Minneapolis kormányzati épületét barikádokkal vették körül, a városba pedig a nemzeti gárda 3000 tagját is bevezényelték, hogy segítsék a rendőrséget.

A BUDAPESTI SZÁL

Miskin és Csepiga hamis útlevelei, amelyekkel a fegyverraktárba bejelentkeztek. Fotó: Bellingcat

Már magyar szála is van a 2014-es csehországi robbantásnak, amelyről folyamatosan újabb és újabb részletek derülnek ki. Most már azt is tudjuk, hogy két orosz titkos ügynök Budapestről utazhatott Csehországba.

Ez a részlet magyar szempontból fontos, a teljes kép szempontjából viszont érdekesebb, hogy a cseh belügyminiszter azt állítja, a merénylet nem úgy sikerült, mint az orosz ügynökök eltervezték. A nyomozók szerint az oroszok nem a raktárat akarták felrobbantani, hanem a lőszereknek elszállításuk után kellett volna robbanniuk, vagy Bulgáriában vagy a célállomáson, Ukrajnában vagy Szíriában lehetett. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert ha az oroszok csehországi célpontot akartak felrobbantani, akkor azt Csehországgal szembeni háborús cselekménynek is lehet értelmezni.

Csehország mindenesetre arra kéri szövetségeseit, hogy a szolidaritás jeleként utasítsák ki országukból az ismert orosz titkos ügynököket. Érdekes lesz figyelni, hogy mit lép, ha egyáltalán bármit, a magyar külügyminisztérium.

SPORTKUDARC 1.

Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Kedd délelőtt még úgy tűnt, hogy az európai Szuperliga ötlete teljes gőzzel robog előre. Florentino Perez, a Real Madrid elnöke önbizalommal teli nyilatkozataival volt tele a sajtó, és nem úgy tűnt, mintha az UEFA vagy a FIFA képes lenne gyorsan visszavágni.

Aztán estére változott a széljárás, amikor gyors egymásutánban a Chelsea és a Manchester City is bejelentették, hogy ők mégsem vennének ebben részt. Nem véletlen, hogy ez a két klub lépett ki elsőként a sok pénzzel kecsegtető közös buliból: az ő orosz és arab tulajdonosaikat nem feltétlenül a profit motiválja európai sportbefektetéseiknél.

Nem sokkal utánuk azonban a maradék négy angol klub is bejelentette, hogy kiszállnak. Mindannyian a „meggondoltuk magunkat”, és a „hallgatunk a szurkolóink, játékosaink kívánságára” indokokat hozták fel. Az olasz Inter is bejelentette, hogy nem indulnak. Ez azt jelenti, hogy csak három spanyol és két olasz klub maradt a Szuperliga-projektben, de a Milan, az Atlético Madrid és a Barcelona felől is érkeztek olyan jelzések, hogy részükről mégsem.

Ez a forduló tehát a nemzetközi szövetségek és a foci eddigi struktúráját védők győzelmével zárult. Most már csak az a kérdés, hogy a masszívan veszteséges óriáskluboknak mi lesz a sorsuk, mert a Szuperliga alapvetően az ő anyagi gondjaik megoldásáért jött volna létre.

SPORTKUDARC 2.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Japánban felfutóban van a járvány negyedik hullám, miközben három múlva kezdődne az olimpia. Bár külföldi nézők biztosan nem mehetnek, és lehet hogy a helyiek sem, így is több mint 11 ezer versenyző és több tízezer önkéntes utazik majd a japán fővárosba.

A szervezők elkötelezettek, hogy megtartsák a játékokat, de sem a japán társadalom, sem a járványügyi szakemberek nem ennyire optimisták. A japán orvosok 75 százaléka mondta azt, hogy jobb lenne elhalasztani az olimpiát. a kormány járványügyi tanácsadója pedig véleménycikkben sürgette a hatóságokat, hogy halasszák el egy újabb évvel az eseményt, hogy legyen elég idő a társadalom beoltására.