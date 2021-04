15 éven át nem járt be dolgozni egy olasz kórházi alkalmazott, de a fizetését megkapta

Az olasz sajtó számolt be arról szerdán, hogy egy kórházi alkalmazott a Calabria régióban lévő Catanzaro városában 2005 óta nem járt be a munkahelyére, ennek ellenére nem rúgták ki, és azóta is kapott fizetést, írja a BBC.

A férfi ellen csalás, zsarolás és hivatali visszaélés gyanújával indult vizsgálat. Az ANSA olasz hírügynökség beszámolója szerint a férfi az évek során 538 ezer eurónyi bért kapott meg. Vizsgálat indult az ország déli részén lévő kórház hat igazgatója ellen is.

Catanzaro Fotó: Pixabay

Olaszországban nagyobb rendőrségi kampány indult a közszférában zajló csalások és a csak névleg betöltött, valójában nem elvégzett munkahelyek ellen, ez a letartóztatás is ennek az eljárássorozatnak a része.

A letartóztatott személyről annyit tudni, hogy közszolga volt, 2005-ben bízták meg egy munkával a kórházban, de ő inkább nem járt be. A rendőrség gyanúja szerint a férfi megfenyegette az igazgatót, hogy ne jelentse a hiányzását.

Az igazgató később nyugdíjba ment, a férfi hiánya pedig a későbbi vezetésnek, illetve a HR-osztálynak sem tűnt már fel.