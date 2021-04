Meghalt Alber Elbaz, a divat bohóca

Április 24-én, 59 éves korában váratlanul elhunyt Alber Elbaz divattervező. A hírt a Richemont luxuscsoport jelentette be. A Haaretz információi szerint a tervező koronavírusos volt, napok óta mesterséges kómában tartották egy párizsi kórházban.

„Alber teljesen megérdemelten volt a divatipar egyik legragyogóbb és legszeretettebb alakja. Mindig lenyűgözött az intelligenciája, az érzékenysége, a nagylelkűsége és a féktelen kreativitása”

- nyilatkozta a bejelentésekor Johann Rupert, a Richemont elnöke.

A divat egyik legkedveltebb és legjellegzetesebb figurája volt életvidám személyiségének és különc stílusának köszönhetően - általában hatalmas, színes csokornyakkendőt és vastag keretes szemüveget viselt. Legendásan melegszívű, vicces ember volt, aki rajongott a szépségért. Az volt a mottója, hogy meg kell hallgatni a nőket arró, hogy mit szeretnének hordani és miben érzik jól magukat. Számos szakmai díja mellett 2016-ban megkapta a Francia Köztársaság Becsületrendjének tiszti kitüntetését.

Alber Elbaz 2010-ben. Fotó: JAMIE MCCARTHY/2010 Getty Images

Alber Elbaz 1961-ben született Casablancában, Marokkóban. Gyerekkorától kezdve rajzolt ruhákat. Később Izraelbe költöztek a családjával, ahol a Shenkar főiskolán tervezést tanult. Anyja biztatására 1985-ben New Yorkba költözött, hogy divattal foglalkozzon, és évekig Geoffrey Beene keze alatt dolgozott. 1996-ban a Guy Laroche-hoz hívták Párizsba, ott figyelt fel munkájára igazán a szakma. 1998-ban kinevezték az Yves Saint Laurent Rive Gauche élére. Saint Laurent személyesen is az utódjának tekintette Elbazt.

A tervező legnagyobb sikereit a Lanvin divatház élén érte el, melynek 2001 és 2015 között volt a kreatív igazgatója. 2001-ben a Lanvin maximum azt mondhatta el magáról, hogy a legrégebbi francia couture divatház, egyébként nem sok vizet zavart. Elbaz bohém, játékos szemlélete viszont hamar új életet lehelt a Lanvinbe. Olyan színésznők rajongtak érte, mint Meryl Streep, Demi Moore, Nicole Kidman vagy Catherine Deneuve.

De nemcsak a hírességek imádták az haute couture-höz közelítő ruháit, hanem a vásárlóközönség is. Anyagilag is nagyon sikeressé tette a Lanvint, ami megkerülhetetlen szereplővé vált a színtéren. Az Elbaz által tervezett, egyszerre elegáns és pimasz koktélruhák, illetve színes, hatalmas luxusbizsuk elképesztően népszerűvé váltak, ahogy mókás illusztrációi is.

Elbaz egy az önarcképe alapján készült lufival 2018-ban. Fotó: MIKE COPPOLA/2018 Getty Images

„Többnyire a megérzéseimre alapozva dolgozom. Ahányszor csak túl sokat gondolkodom és megpróbálok mindent racionalizálni, nem működik. Szerintem ennek a hivatásnak az intuíció a lényege” - mondta 2014-ben.

A tervezőnek kisebbségi tulajdonrésze volt a Lanvinben, de miután a többségi tulajdonossal nem tudták rendezni a cég jövőjét illető vitáikat, 2015-ben Elbaz otthagyta a céget. Az eset annyira megviselte, hogy évekre visszavonult.

Évekig csak kisebb projekteken működött együtt olyan márkákkal, mint a Converse, a Le Sportsac vagy a Tod's. 2019-ben állt össze a Richemont-nal, hogy előkészítsék a visszatérését egy saját márkával. Idén januárban debütált az AZ Factory első kollekciója, melyben a technológiai újításoknak nagy szerepet szánt. (BOF, WWD)