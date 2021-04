A kínai vakcina mellett már az AstraZenecára is lehet időpontot foglalni az oltópontoknál

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nem verték nagydobra, hogy mától a kínai vakcina mellett már AstraZenecára is lehet időpontot foglalni az oltópontokra, pedig így van. Egy olvasónk, Zoltán vette észre, hogy bővült a lehetőség. Az AstraZenecát kérőket hétfőtől oltják majd a kiválasztott időpontban.

Az „online oltási időpontfoglalón” a még nem beoltottak és érvényes regisztrációval rendelkezők tudnak bejelentkezni, és választhatják ki a számukra megfelelő oltópontot és dátumot. Az időpontfoglaló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu (ez az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portálja).

Fontos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni, és a véglegesített foglalása már nem módosítható. A foglalásnál érdemes arra is gondolni, hogy a második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni, ahol az elsőt. A regisztrált az időpontfoglalásról visszaigazoló emailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető emailt is kap.

Müller Cecília tegnap jelentette be, hogy rengeteg oltóanyag érkezett/érkezik a héten. Az összesen egymillió adag kínai mellett jött 355 680 adag Pfizer-BioNTech. (A cég tájékoztatása szerint májusban további 1,3 millió adagot szállítanak majd.) Ezzel oltják majd a 16-18 éveseket is.

Érkezett Szputnyik V is, 200 ezer első és 280 ezer második adag.

AstraZenecából 19 200 adag jött, de még a héten várnak további tetemes mennyiséget, mintegy 324 ezer adagot. Egyelőre a kínaira és AstraZenecára lehet előfoglalni.



A koronavirus.gov.hu-n azt írják, hogy a héten még Moderna és Janssen is jön. Utóbbival egyelőre még nem kezdtek el oltani itthon.

Müller Cecília szerint „gyakorlatilag elérkezünk ahhoz az időponthoz, amikor bárki számára elérhető a védőoltás”. Vagyis hamarosan több lesz a vakcina, mint amennyien regisztráltak rá. 4,5 millióan regisztráltak eddig, keddig 3 679 730-an kapták meg az első oltást.

Frissítés: Több olvasónk jelezte, hogy már el is fogytak az időpontok. Vélhetően a héten érkező 324 ezer adagnál újra lesznek lehetőségek, megkérdezzük az operatív törzstől.