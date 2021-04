Aki nem válogat, azt egy napon belül beoltják

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A járványügyi adatok továbbra is kedvezőek, bár még mindig nagyon magas az áldozatok száma, 188 újabb halálesetet jelentettek szerda reggel.

Titokban bővült közben azoknak a vakcináknak a kínálata, amelyekkel az oltóközpontokon oltanak már bárkit, aki eddig nem került sorra. Egyelőre ez még azt jelenti, hogy a kínai mellett most már AstraZenecára lehet bejelentkezni, utóbbival hétfőtől oltanak. Pfizer, Moderna és Szputnyik is érkezik szép számban a héten, de ezek egyelőre még nincsenek a könnyen elérhető oltóanyagok listáján. A Pfizerrel a 16-18 éveseket kezdik oltani, de májustól ebből is jön még 1,3 millió adag.

A vakcinabőséget mutatja, hogy mehetnek oltásért már azok is, akik 3 hónapon belül kapták el a vírust. És végre elkezdik a fogvatartottakat is oltani a börtönökben. Az összes fogvatartott 65 százaléka kéri az oltást. Kínai vakcinát kapnak.

Szlávik János ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy 1-2, de akár még hárommillió ember beoltására is szükség lehet a járványveszély csökkenéséhez.

Ha valaki amiatt aggódna, hogy mindenféle tünet és mellékhatás nélkül vészeli át a vakcina beadását, és így vajon működik-e az oltás, azt a Cardiff Metropolitan Egyetem immunológus előadója nyugtatja meg.



Jó hír, hogy újraindulnak az onkológiai szűrővizsgálatok, amiket Kásler Miklós két hete állított le, az - egyébként akkor már javuló - kórházi adatokra hivatakozva. A felfüggesztést kritizálták a rákellenes szervezetek, mert véleményük szerint komoly egészségügyi kockázata lehet a szűrővizsgálatok leállításának.

Nemcsak a szűrővizsgálatok indulnak újra, de hétfőtől lehet ismét egynapos sebészeti ellátást is végezni.

Indiában továbbra is drámai a helyzet, annyira sok áldozata van a járványnak Delhiben, hogy máglyákat kellett építeni a városban, mert a krematóriumok nem bírják a terhelést. Mindenesetre a BioNTech vezetője szerint az oltásuk az indiai variáns ellen is hatékony lesz.

Brit felmérés szerint az angol felnőttek 68,3 százalékában ott lehet a koronavírus elleni antitest, és már a vakcina első dózisának beadása is sokat segít a járvány lassításában.

Szigorú járványügyi óvintézkedések mellett, szabadtéren, de már idősotthonokban tudott kamarakoncerteket adni a Budapesti Fesztiválzenekar. Az otthonok lakói mellett a zenészeknek is nagy élményt jelentett, hogy több mint egy év után ismét közönség előtt játszhattak.

A nap idiótasága: a miami Centner Academy nevű magániskola vezetése valami interneten terjedő álhír alapján úgy döntött, hogy megtiltja a már beoltott tanárainak, hogy gyerekekkel találkozzanak.