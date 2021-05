Csalóka napfény?

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

137

Kedd van, ilyenkor szokás szerint jelentősen visszaesnek a járványadatok, ami csalóka képet adhat a valós helyzetről. Ma például mindössze 726 újonnan azonosított fertőzöttet jelentett az Operatív Törzs, de mintát is csupán 8408 esetben vettek. A járvány halálos áldozatainak száma viszont nőtt az elmúlt napokhoz képest, 137 újabb áldozatot jelentettek.

Fotó: Created with Datawrapper

A hivatalos adatokból kibontakozó kedvező trendeknek ellentmond a járványtrendeket elég megbízhatóan előrejelző módszer, a szennyvízminták szerológiai szűrése. Ezek alapján Budapesten ismét növekedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, ami a fertőzések újbóli felfutását jelezheti előre.



A fertőzöttek számának növekedésével újra nőhet a terhelés az egészségügyi ellátórendszeren. Ami újra ronthatja a kórházban ápoltak túlélési esélyeit. A járvány harmadik hullámában Kásler Miklós tájékoztatása szerint volt olyan kórház, ahol az intenzívre kerültek 80 százalékát vesztették el.



Azért vannak jó hírek is. Bő egy év után feloldották a látogatási és kijárási tilalmat a szociális intézményekben, a fogyatékos otthonok és idősotthonok lakói újra találkozhatnak szeretteikkel.



Ha már jó hírek: az oltási program előrehaladtával újabb védőoltásra lehet majd időpontot foglalni, ez esetben csak azoknak a regisztráltaknak, akiket erről sms-ben értesítenek.



Másik kínai

Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte egy kínai vakcina vizsgálatát. De nem a Magyarországon használt Sinopharmét, hanem az ahhoz hasonlóan inaktivált vírust tartalmazó Sinovac vakcináét.



"Mi soha nem tekintettünk ideológiai kérdésként a vakcinára" - jelentette ki Szijjártó Péter most, hogy éppen nem orosz és kínai gyártókkal, hanem a Pfizer magyarországi képviseletének igazgatójával tárgyalt.



Szijjártó most azzal a Pfizerrel tárgyalt, aminek a vakcináját a kínai és az orosz védőoltás mellett kampányolva a kormány egy táblázatban annyira sikeresen kérdőjelezte meg, hogy a vakcina kifejlesztésében kulcsszerepet játszó Karikó Katalin is azt gondolta az általuk közölt táblázatról, hogy az alapján aki öngyilkos akar lenni, kér egy Pfizer-vakcinát.



Az oltást a Pfizerrel közösen fejlesztő BioNTech bejelentette, hogy egy könnyebben szállítható vakcinán dolgozik, ami mínusz 80 helyett csupán plusz 2 és plusz 8 Celsius-fok közötti hűtést igényel.

Kósa Lajos nagyon keményen próbált beleszállni a kormány állandó jelzője szerint oltásellenes baloldalba, de nagy igyekezetében a kormány vakcinatábláját sikerült ízekre cincálnia.



Müller Cecília nemrég jelentette be, hogy aki akarja, kérheti, hogy a 12 hétről hozzák előrébb az AstraZeneca-oltás második adagját. Megnéztük, hogy érdemes-e korábban kérni.

TL;DR

Szerkesztőségünk elkötelezetten oltáspárti. Összeszámolni se tudom hirtelenjében, hányszor ajánlottuk olvasóinknak, hogy fogadják el a felajánlott oltást, legyen az bármelyik. Engem és Haszán kollégát például Sinopharmmal oltottak. Ezt csak azért közlöm elöljáróban, mert a kormány, mely minden ellentétes bizonyíték ellenére rendre oltásellenességgel vádol minket, bizonyosan támadni fogja Haszán kolléga legújabb cikkét, amiben a magunk korlátozott eszközeivel, kizárólag olvasóink önként beküldött oltástesztjei alapján próbáltuk felmérni, hogy egy mérőszám, az antitestek szintje alapján hogyan teljesítenek egyes védőoltások. Ez nem tökéletes mérőszám, de nem találtunk jobbat. Ahhoz a mi eszközeink kevesek, a feladat az államra hárulna. Annyi azonban már így is látszik, hogy miként Szerbiában és az Egyesült Arab Emírségekben azt széles körű felmérések is igazolták, a Sinopharm védőoltása nem mindenkinél indít be kellő mértékű antitesttermelést, melynek híján nehéz megállapítani a beoltottról, hogy valóban védett-e a vírussal szemben.

Apropó, Sinopharm. Arra, hogy a vakcina a hatvan évesnél idősebbeknél is hatásos volna, egyelőre a WHO szerint sincs bizonyíték. Kínában nem is oltottak vele időseket, nem úgy Magyarországon.