Hétvégi olvasnivaló a beültetett chiptől nyolcvan gimnazistalány lemészárlásáig

JÁRVÁNY ÉS VAKCINA

Fotó: PEDRO PARDO/AFP

Nem a beültetett chiptől retteg az ország majdnem egyharmada – 5 millióan már regisztráltak oltásra, 3 millióan még nem. Nem mindenki azért, mert összeesküvés-elméletekben hisz.

Oltásra várakozók Vuhanban, ahonnan a koronavírus elindult Fotó: STR/AFP

Mihez lehet kezdeni a vakcinafennsíkon? – Az oltási tervvel gyorsan haladó országok kezdenek elérni az oltásra fogékony felnőttek végéig. Vagy a gyerekeket kell beoltani minél gyorsabban, vagy okosan meggyőzni a hezitáló felnőtteket, hogy oltassák be magukat.

Egy nő San Sebastianban, a La Concha strandon sétál 2021. május 9-én Fotó: ANDER GILLENEA/AFP

Kínai oltással is mehetünk nyaralni, de a legtöbb európai országban még a negatív teszt a nyerő – Lassan lehet menni nyaralni, de hova? Horvátországba? Spanyolországba? Mi van Olaszországgal? És mire jó a védettségi igazolványom?

BUDAPESTRENDEZÉS

Orbán Viktor és Hszi Csin Ping Fotó: Miniszterelnökség

Kína megmondta, hogy nagyon fontos neki a budapesti Fudan. Az Orbán-kormány most mindent felborított a kedvéért – Konfliktust szült a kormányon belül, hogy a kispénzű magyar egyetemistáknak tervezett Diákvárost lenyomta a 3-4 milliós tandíjat szedő kínai magánegyetem. A Direkt36 megszerezte a Fudan pénzügyi terveit is.

Ünnepélyes zászlófelvonás 2018. augusztus 20-án reggel a Kossuth téren. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

2030-ig fejenként 1 négyzetméterrel nőhet a zöld terület Budapesten, és azért is vért fog izzadni a város – A járvány jó lehetőség lenne arra, hogy Budapest fejlődését egészen új, fenntartható útra állítsák át, de nem sok jel mutat arra. hogy ez sikerül is. Külföldön bőven vannak jó példák a közösséget is bevonó fejlesztésekre, itthon azonban egyelőre a féktelen építkezés és autózás dívik, a kormány és a kerületek megmakacsolják magukat, a lakosság önkorlátozó felelősségérzete pedig az álmok világába tartozik.

ENERGIAPÉNZ

Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Később, de sűrűbben kell törleszteni a paksi hitelt – Varga Mihály benyújtotta a parlamentnek azt a módosítást, amit orosz hírügynökségi forrásból ismerhettünk csak eddig. Mivel csúszik az építkezés, későbbtől kell csak törleszteni, de rövidebb lesz a futamidő, és minél többet kell éppen törleszteni, annál magasabb lesz a kamat. Ami eleve igen magas.

Üres atlantai benzinkút Fotó: MEGAN VARNER/Getty Images via AFP

Járványszerűen terjednek a zsarolóvírusok, és ezek is pánikvásárlást okoznak – Hackerek csoportja saját vezetékeinek leállítására kényszerítette a Colonial amerikai olajcéget. Van, ahol már el is fogyott az üzemanyag a benzinkutakról. Az ilyen támadások egyre szaporodnak, köszönhetően az otthonról dolgozók által beállított gyenge jelszavaknak is.

ÖRÖKKÉ HÁBORÚK

Izraeli biztonsági erők elől menekülő palesztinok Jeruzsálem óvárosában hétfő reggel. Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

Hat lépésben a háború kapujáig – Hajmeresztő tempóban sodorta négy palesztin család ügye a háború szélére Izraelt.

Fotó: HAROON SABAWOON/Anadolu Agency via AFP

Nyolcvan gimnazistalány lemészárlása megmutatta, mi lehet Afganisztán jövője – Az amerikaiak elvben négy hónapon belül elhagyják az országot, ahol húsz év kevés volt ahhoz, hogy létrehozzanak egy működőképes államot. Ennek a legnagyobb vesztesei a legelnyomottabb kisebbségek, a nők és a síita hazarák lesznek.



ÉS EGY KIÁLLÍTÁS

Fotó: Halász Júlia

A vonalak és formák mögött ott egy egész élet minden szépsége és fájdalma – Újra megnyitott és két hétig még látogatható Sean Scully kiállítása a Nemzeti Galériában. Világszínvonalú kiállításon lehet beleveszni a kortárs absztrakció egyik legfontosabb festőjének monumentális munkáiba.