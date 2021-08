A francia kibervédelem három újságíró telefonján találta meg a Pegasus nyomait

A francia kibervédelmi ügynökség (ANSSI) megerősítette, hogy három újságíró telefonján is megtalálták a Pegasus nevű kémszoftvert. Köztük volt a nemzetközi tévéadó, a France 24 egyik vezető munkatársa is. Ez volt az első alkalom, hogy egy hivatalos állami szerv is megerősítette a megfigyeléseket feltáró 17 lap állításait.

A Forbidden Stories nevű párizsi szervezet és az Amnesty International megszerzett egy olyan listát, amin 50 ezer olyan telefonszám szerepelt, akik az NSO Group nevű izraeli biztonsági cég kémszoftverének célpontjai lehettek.

Az ANSSI az eredményeit továbbította a párizsi ügyészséget, ami a megfigyelési üggyel kapcsolatos nyomozást irányítja. A tévés riporter mellett a kémszoftver nyomai a Mediapart oknyomozó újságírójának, Lénaïg Bredoux-nak a telefonján is ott voltak, valamint az oldal igazgatóját, Edwy Plenelt is megfigyelhették.

A Forbidden Stories számításai szerint világszerte 180 újságíró szerepelhetett az célpontok között. Magyarországon legalább öt olyan újságíró neve került elő, akik a célpontok között lehettek.

Franciaországban még Emmanuel Macron és a korábbi miniszterelnök Édouard Philippe mobilszáma is szerepelt a listán, de mellettük ott volt 14 hivatalban lévő miniszter is. A vizsgálatok szerint a francia politikusok megfigyelése mögött Marokkó állhatott. Ugyanakkor a programot gyártó NSO szerint Macront egyik ügyfele sem figyelte meg, és ha valaki feltűnt a listán, az még nem jelenti, hogy fel is törték a telefonját. (Guardian)