Mindenért vállalja a felelősséget a kőszegi egyesület vezetője, miután önként kifestették a gyermekorvosi rendelőt, majd a polgármester fel akarta jelenteni őket emiatt

Harkai Norbert, az Összefogás Kőszegért Egyesület vezetője azt nyilatkozta, hogy mindenért vállalja a felelősséget és ezt a polgármesterrel is közölte - derült ki az ATV Híradójából. A civil lokálpatrióta szervezet három önkéntese a hétvégén mesefigurákkal és más illusztrációkkal festette ki a helyi gyermekorvosi rendelő falait. Ők azt állítják, előre egyeztették a dolgot, Básthy Béla fideszes polgármester viszont Facebook-oldalán azt írta, hogy az önkéntesek az ő és az intézményvezető tudta és engedélye nélkül mentek be és festettek az önkormányzat tulajdonában lévő egészségházban. Emiatt feljelentést fontolgatott és vizsgálatot indít.

Fotó: Összefogás Kőszegért Egyesület

Harkai az ATV-nek azt is elmondta, az épületben hét éve még tisztasági festés sem volt, az önkormányzat erre nem biztosít forrást.

A polgármester azt nyilatkozta a híradónak, hogy ha időben kapnak tájékoztatást, akár segíthették is volna az egyesületet, de arra senki sem gondolt, kit terhelt volna a felelősség, ha például valakit baleset ér. Azt is szóvá tette, hogy a szerinte politikával is foglalkozó egyesület kabaláját is felfestették az egyik falra.

A közösségi oldalán Básthy azt írta, szerinte a hivatalos utat az egyesület tagjai szándékosan kerülték meg, és az önkormányzatnak és a városházának egyszer sem javasolták, hogy foglalkozzanak a szerinte egyébként jó állapotú épülettel. Az ATV-nek azt mondta, egyelőre eltekintenek a rendőrségi feljelentéstől.