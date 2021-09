Negyven év után új lemezt ad ki az ABBA

Voyage néven ad ki vadiúj nagylemezt az ABBA.

Az ikonikus svéd együttes utolsó albuma, a The Visitors negyven évvel ezelőtt jelent meg.

Az új album november ötödikén érkezik, azt ígérik, hogy egy karácsonyi dal is lesz rajta. Az I Still Have Faith In You és a Don't Shut Me Down című számokat már meg is lehet hallgatni.

Lesznek koncertek is: 2022 májusától Londonban a tagok digitális avatarjai (ezek nem hologramok lesznek az együttes szerint) adják elő a dalokat egy tíztagú élő zenekarral.

Az együttes eredetileg két új szám felvétele miatt vonult stúdióba pár éve, amiket végül nem adtak ki külön, viszont közben írtak egy teljes albumot. (Guardian)