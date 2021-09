Szél Bernadetté eddig messze a legtöbb voks az előválasztáson

Szél Bernadett (Momentum-Jobbik-MSZP-Párbeszéd-MMM) nyerte az előválasztást Pest 2-es választókörzetében, jelentették be a választás szervezői szerdán. Az eredmény papírformának tekinthető, hiszen Szél 2018-ban kevesebb mint 300 szavazattal kapott csak ki a fideszes jelölttől, úgy, hogy jobbikos jelölt akkor nem lépett vissza a javára. Imponáló ugyanakkor a 10 182 szavazat (81,32%), ez messze a legtöbb az eddig összeszámolt szavatok közül. Ellenfele az országosan jóval kevésbé ismert Hegyesi Beáta volt, aki a DK jelöltjeként, a Liberálisok támogatásával indult 2 339 (18,68 százalék) szavazatot kapott.

Szél Bernadett független képviselő felszólal az egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. április 8-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Ha jövőre az országgyűlési választásokon is nyer, Szél a Momentum frakciójába ülne be, de indulását az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik és az MMM is támogatta.

Szél Bernadett független parlamenti képviselő, egykor az LMP társelnöke, illetve 2018-ban a párt miniszterelnöke is volt. Az egyik legaktívabb képviselő, tavaly Hadházy Ákossal közösen együttműködési megállapodást kötöttek a Momentummal.

Ebbe a választókörzetbe Budakeszi és 16 kisebb település tartozik. 2018-ban a fideszes Csenger-Zalán Zsolt 296 szavazattal végzett Szél Bernadett előtt, és sajtóhírek szerint a Fidesz jövőre a külügyben Szijjártó Péter mellett tevékenykedő Menczer Tamást tervezi itt indítani, a jelenlegi képviselő, Csenger-Zalán Zsolt pedig ausztrál nagykövetként folytathatja tovább.