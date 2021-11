Hová tűnt az ellenzék?

A legoptimistább ellenzékiek is egyetértenek azzal, hogy az előválasztás óta nem volt semmilyen érdemi megmozdulása az Orbán Viktor leváltására készülő oldalnak. Felvetésünket, miszerint “eltűnt az ellenzék,” senki sem vitatta az általunk megkérdezett számos politikus és háttérember közül.

Az optimistábbak szerint nincs ettől még baj, mert mindjárt elindul a központi nagy kampány, legkésőbb januárban. A pesszimistábbak szerint az előválasztás óta tartó leállás óriási luxus egy ilyen nehéz küzdelemben, és nem lehetett volna két hónapra felfüggeszteni a kampányt.

Az ellenzéki oldal vezetői utoljára október 23-án álltak ki közösen a nyilvánosság elé, miközben alig három kilométerrel arrébb Orbán Viktor a Békemenet résztvevőinek tartott előadást. Augusztus végétől egészen addig a napig az ellenzéki összefogásnak sikerült 2010 óta először átvennie a kezdeményezést, és sokkal izgalmasabbnak mutatkozni, mint a Fidesz. Az előválasztás a legnagyobb politikai teljesítményük volt bő tíz év alatt, létrehoztak egy olyan teret, ahol igazi tétje volt a megszólalásaiknak.

Az előválasztás öt miniszterelnök-jelöltje október 23-án. Fotó: botost/444.hu

Október 23-án a sokkal jobban, hetekkel korábban megszervezett Békemenet létszámában messze lenyomta az ellenzéki ünnepséget, és ezzel az ellenzéki nekibuzdulás lendületet vesztette. Azóta igazán erős kísérletet sem láttunk arra, hogy új életet verjenek belé.

Nem volt terv az előválasztáson túl

Az előválasztás idején aktív kampánytervezőkkel és politikusokkal beszélgetve nyilvánvalóvá vált, hogy semmilyen terv sem volt arra, hogy az előválasztás eredményhirdetése után hogyan folytatódjon a munka. Ez nemcsak rövidlátás volt a politikusok részéről, hanem kényszer is, hiszen nem lehetett tudni, hogy ki fog nyerni, és ő mit akar majd.

Többen kiemelték, hogy a nulláról kell felépíteni egy kampányirodát, összeszedni embereket közvélemény-kutatóktól kezdve programalkotó szakértőkig, felvenni sajtósokat és dizájnereket, és egyáltalán kitalálni a gépezet működését, a pártokkal átbeszélni a döntések menetrendjét. Arra figyelmeztettek, hogy mindehhez idő kell.

November közepe óta van egyáltalán fizikailag is létező központi kampányiroda, ahol a pártok delegáltjai és Márki-Zay Péter emberei a beszámolók szerint már dolgoznak. Az érintettek szerint attól még, hogy egyelőre semmi sem látszik kifelé, komoly előkészületek folynak. Ahogy Márki-Zay lapunknak fogalmazott: "nagyon fontos munka” megy a háttérben.

A frakció lett az első kérdés?

Az előválasztás idején Márki-Zay Péter körül mozgó emberek közül többen is úgy látják, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester előtt két út állt a győzelme után: vagy azonnal átveszi az irányítást; vagy helyet követel magának a hat pártelnök asztalánál, egyenjogú partnerként. Az első változatnál ott volt a kockázat, hogy a pártelnökök nem hagyják magukat ugráltatni, a másodiknál pedig az, hogy végtelen vitatkozás jön kampányolás helyett.

"Október 17-én este, a győzelmi beszédében azt kellett volna mondania Péternek, hogy holnap ekkor és ekkor itt és itt várja a pártelnököket, ahol ismerteti velük a következő lépést. Abban a hangulatban senki se mert volna nem elmenni" - vélekedett a miniszterelnök-jelölt egy kicsit csalódott híve.

Márki-Zay azonban nem akart azonnal főnököt játszani, megelégedett azzal, hogy külsősként, hetedikként, megnyerte a hatok versenyét, és alkudozni kezdett, hogy neki is lehessen parlamenti frakciója. Mivel a pártok képtelenek voltak megegyezni a közös lista összeállításáról az előválasztás előtt, Márki-Zay meglátta a lehetőséget, hogy bevigyen a parlamentbe egy új jobbközép pártot, ami hosszú távon is támasza lehetne politikai építkezésének. Ám ahhoz, hogy ezt a többi párt megengedje neki, alkudoznia kellett, nem törhetett rájuk rögtön feladatokat osztva.

Több forrásból is úgy értesültünk, hogy bár hivatalos döntés még nem született, de a pártok lényegében már belementek abba, hogy Márki-Zay egy legalább 5 fős képviselőcsoportot létrehozhasson majd. Várhatóan a Pálinkás József által alapított Új Világ Néppárt (ÚVNP) adja majd a szervezeti keretet ehhez. Ennek a megbeszélése többek szerint is elvett energiát és időt, miközben tovább tolódik az országos lista összeállítása is, és egyesek szerint idén már nem is várható megegyezés erről.

Egy, a helyzetet kritikusan szemlélő parlamenti képviselő azt mondta, hogy szerinte már nem is a győzelemre készülnek a pártok, hanem saját pozícióikat akarják csak bebiztosítani, és ezért megint az egymás elleni küzdelem határozza meg az erőfeszítéseket, mint 2017 december elején. A legtöbb érintett e feltételezést határozottan visszautasította.

Mindenki nyugodjon le

Márki-Zay Péter a 444 kérdésére azt mondta, hogy az előválasztás utáni első két hét csendje az ő részéről teljesen tudatos döntés eredménye volt. Tapasztalt politikusok is azt javasolták ugyanis, hogy az előválasztási kampánnyal járó óhatatlan konfrontációk után “hagyják lenyugodni a kedélyeket” a hazai nyilvánosságban. "Ez egy sokpárti szövetség, az előválasztás utáni új helyzetben a pártoknak és a pártok szavazóinak idő kellett az új helyzet megemésztésére, miszerint innentől közös miniszterelnök-jelölt és közös képviselőjelöltek vannak, nem pedig pártjelöltek" - magyarázta Márki-Zay. A politikus éppen ezért időzítette erre az időszakra a nemzetközi sajtóturnéját, interjút adva a CNN-nek, a BBC-nek, a New York Times-nak, a Die Zeitnak és más külföldi sajtótermékeknek, illetve szervezte meg a brüsszeli túráját is.

De ennyire?

Azonban a szervezési-logisztikai problémák, és a taktikai visszavonulás sem magyarázzák meg teljesen, hogy az ellenzék alapszinten sem nyilvánult meg október közepe óta, egészen égető kérdésekben sem. Még az elszabadult inflációról és az időközben berobbant negyedik járványhullám kezeléséről sem mondtak érdemben semmit. "Máshol ezekkel a témákkal választást lehet nyerni" - mondta egy ellenzéki közegben dolgozó kampányszakértő.

Márki-Zay lapunknak azt mondta, hogy rövidesen ez másképpen lesz, mert hamarosan működésbe lép az új kommunikációs stábja.

Ami volt, azt se együtt intézték

A Fidesz leváltására készülő szövetség csekély számú politikai akciót végrehajtott ugyan, de azokat meg nem bírta közösen intézni. Ez különösen feltűnő volt, amikor Márki-Zay Péter november 18-án leutazott Röszkére a határkerítéshez, hogy egy “Tudta? Csak a Fidesz telepít be migránsokat. Soros = 0, Orbán = 55297” feliratos, a kormány sorosozós kampányát kifigurázó óriásplakát előtt tartson szabadtéri sajtótájékoztatót. Az eseményen ugyanis Márki Zay kommunikációs igazgató-kampányguruján, Gurzó Ákoson kívül, csak Lengyel Róbert siófoki polgármester, a Márki Zay által alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja vett részt. Az ellenzéki pártok képviselői közül senki.

A 444 egyes forrásai szerint szerint a pártok legalább egy része nem értett egyet a hódmezővásárhelyi polgármester koncepciójával, ami nagyjából úgy foglalható össze, hogy “a saját kampányeszközeit fordítsuk a Fidesz ellen”, és a színfalak mögött egyszerűen megtagadták a részvételt az eseményen. Márki-Zay Péter azonban azt mondta, hogy nem a pártok nem mentek el az eseményre, hanem ő nem hívta őket, mivel a pártemberek óhatatlanul némi megosztottságot sugallnak, míg a 106 képviselőjelölt és ő maga az egységes ellenzék közös jelöltjei, akik a pártképviselők nélkül sokkal inkább meg tudják ezt az egységet jeleníteni.

Ugyanakkor egyik forrásunk a pártok távolmaradását inkább Márki-Zay makacsságának tulajdonította, mert a sorosozós kampányötletéből a pártok nemtetszése ellenére sem engedett. Márki-Zay azt az információnkat nem kommentálta, hogy például az LMP azért nem jelent volna meg, mert a párt nem értett egyet a fideszes eszközöket a Fidesz ellen fordító kampánytaktikájával.

"Péter, egy céges hasonlattal élve, a kampányban ügyvezető, és nem elnök akar lenni, azaz a napi operatív ügyekben is ő akar dönteni" - mondta egy másik forrásunk. Már a hódmezővásárhelyi polgármesterről írt portréban is említettük, hogy a politikus még a hívei szerint is annyira biztos a saját igazában, hogy nem igazán hallgat senkire. "Persze lehet, hogy megint csoda történik, és a végén tényleg minden bejön neki. Végülis eddig minden választást megnyert, amin valaha elindult" - szólt az optimistább vélemény erről a makacsságról. (Márki-Zay eddig kétszer győzött a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson, illetve legutóbb az ellenzéki előválasztáson).

Nem a röszkei kivonulás volt Márki-Zay egyetlen ötlete, amit visszadobtak a pártok. Úgy tudjuk, hogy magányos akciója volt az is, amikor a lakcímbejelentések laza kezeléséről szóló, és szerinte választási csalásra alkalmat adó törvény ellen azzal lépett fel, hogy az ellenzéknek szükséges esetben fel kell vennie a versenyt „a Fidesz legaljasabb eszközeivel is”. Ennek értelmében ha a Fidesz szavazókat jelent be a billegő körzetekbe, akkor az ellenzéknek is ezt kell tennie.

Márki-Zay szeretett volna aláírásgyűjtést, vagy valami látványosabb akciót is a törvény elleni tiltakozásul, de egyelőre ez se ment át a pártközi egyeztetésen. A pártok végül annyira jutottak, hogy felszólították a Nemzeti Választási Irodát, hogy naponta hozzák nyilvánosságra, hogy egy választókerületben hányan laknak hivatalosan, hogy nyomon lehessen követni a változásokat, de utcai megmozdulás vagy erősebb kampány nem szerveződött ennek támogatására.

Úgy tudjuk, hogy Karácsony Gergely főpolgármester stábja részben a röszkei eset hatására találta ki, hogy megpróbál sebtében összehozni valami olyan politikai akciót, amin végre meg tudnak jelenni az ellenzéki szövetség politikusai. Ebből lett a budai Várban, a Karmelita kolostor előtt tartott, bizarr, BKV-büntetőcédulás performansz.

Az alapötlet itt az volt, hogy, az előválasztáson győztes budapesti ellenzéki képviselőjelöltek egy felnagyított BKK-s büntetőcetlit próbálnak eljuttatni a Karmelita kolostorban dolgozó miniszterelnöknek. Bár ezúttal magában az alapügyben teljes egyetértés volt az ellenzék pártjai és független képviselői között, az eseményen mégis feltűnően kevesen jelentek meg. Látványosan távolmaradtak például a Jobbik és az MSZP fővárosi politikusai.

De még azok sem mind húztak teljesen egy irányba, akik elmentek. A budapesti 1. körzetet megnyerő LMP-s Csárdi Antal például arról beszélt a párttársainak, hogy annyira bénának tartotta a Karmelita kolostort körülvevő kordon kapujánál kialakult jelenetet, hogy a helyzet felmérése után inkább gyorsan a háttérbe húzódott. Az anekdotát hallva újra átnéztük a helyszínen készített videóinkat, hogy kiderüljön, Csárdi igazat beszélt. Az alanti, az akció kezdete után kevéssel készült felvételen jól látható, hogy miközben Oláh Lajosék lelkesen médiacivakodnak az őrséggel, Csárdi fogja magát, és egyszer csak otthagyja őket, kijön a szűk helyen gomolygó embertömegből, és onnantól több méter távolságból figyeli az eseményeket.

Ezt lehet józan helyzetfelmérésnek is tekinteni, de semmiképp sem arra utal, hogy az ellenzéki szereplők képesek lennének kompromisszumok árán kölcsönösen beleállni egymás kampányába.

A pártok csendben kivárnak

Sokáig úgy tűnt, hogy Márki-Zaynak két erős szövetségese lehet a pártok között, a Jobbik és a Momentum. A Jobbik azért, mert az az egyetlen markánsan jobboldali párt az összefogásban, és mert ők kérték fel még 2017-ben, hogy induljon el a hódmezővásárhelyi polgármesterségért. A Momentum pedig azért, mert elsőként támogatta őt az előválsztás második fordulójában. Azért is adta volna magát ez a két párt, mint fő szövetséges, mert Márki-Zay elég kritikus a 2010 előtti balodali kormányokkal szemben, amelyek politikusai most az MSZP-ben és a DK-ban politizálnak.

Azonban Jakab Péterrel elég rossz Márki-Zay viszonya, főleg mióta a Jobbik semleges maradt az előválasztás második fordulójában. A Momentummal való kapcsolatnak pedig nem tett jót, hogy Donáth Anna lett a párt új elnöke, aki első nyilatkozataiban rögtön kritizálta Márki-Zay néhány kijelentését, különös tekintettel a röszkei akciójára. Úgy tudjuk, hogy a Momentum az elmúlt napokban lecserélte azokat a delegáltjait is, akiket a most kiépülő központi kampányirodába küldtek.

A DK az utóbbi hetekben inkább távolságtartással, míg az MSZP nyomulós ajánlatokkal viszonyul Márki-Zayhoz. És általános hangulat a pártelnökök részéről, hogy kivárják, mire megy a miniszterelnök-jelölt az új stábjával.

Szerdán Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke ezt külön közleményben erősítette meg, amelyben többek között így fogalmazott: "Megállapodtunk, hogy vigyázunk egymásra, megállapodtunk, hogy a DK, ahogy a többi párt is, elsősorban egyéni jelöltjeink segítésére koncentrál. Ezen túl azt tesszük, úgy és akkor, amikor azt ő, a közös jelölt ezt kéri. Mert ő a kapitány." Azaz a pártok most elsősorban a saját egyéni jelöltjeiknek kampányolnak.



Közben a Fidesz átvette a tematizálást

Nem csupán arról van szó, hogy az ellenzék az utóbbi hetekben alig reagált a történéskere, illetve képtelen volt erős, és közösen képviselt akciókra, hanem egyenesen defenzívába szorult. A kormányoldal a Városháza eladását taglaló hangfelvételekkel, és a hozzá kötődő korrupciós vádakkal tűz alá vette a legerősebb ellenzéki hatalmi központot, a főpolgármesteri hivatalt; illetve kampányt indított Jakab Péter ellen is, akit házasságtöréssel hoztak hírbe.

Közben adócsökkentéseket, nyugdíjprémiumot, adóvisszatérítést ígérnek naponta, illetve arra emlékeztetnek, hogy rezsiáremeléstől és migránsoktól védik kemény küzdelemben az országot.

Márki-Zay közben pörög, csak nem annyira látszik

A miniszterelnök-jelölt egyébként nem lankad, szinte naponta közvetít a Facebookon friss videókat, és járja az országot is. Csak az elmúlt néhány napja így nézett ki: 28-án Hódmezővásárhelyen, 27-én Békéscsabán, Szolnokon és Kecskeméten, 25-én Budapesten, Miskolcon és Hatvanban, 23-án Mosonmagyaróváron, Gárdonyban és Pozsonyban volt hivatalos programja például.

Ellenzéki képviselő-jelöltekkel találkozott, lakossági fórumokat tartott, diplomatákkal egyeztetett, meglátogatta irodájában Csányi Sándor OTP-elnököt, és néhány naponta az ATV kőbányai stúdiójában is megjelenik.

Legalább ugyanennyi nem nyilvános programja is van, tehát folyamatosan mozog és szervezkedik, de az igazán látványos, tömegekhez eljutó kampánya még várat magára. Szerinte már nem sokáig.