Az Alkotmánybíróságon támadta meg Dunaújváros a kormány különleges gazdasági övezetét

Dunaújváros vezetése a bírósághoz fordul, hogy visszaszerezze azokat a bevételeket, amiket a kormány még a nyáron vett el a várostól, amikor egy kormányhatározattal a gödihez hasonló különleges gazdasági övezet hoztak létre a dél-koreai SK Innovation új akkumulátorgyárának tervezett helyszínén.

A kormány döntése miatt kijelölt területeket július 1-jén a fideszes vezetésű megyei önkormányzat szerezte meg, és azóta az itt működő cégek (pl: a Hankook) a megyének fizetik be az iparűzési adót. Ezzel a jobbikos vezetésű Dunaújváros milliárdos bevételektől esett el. Korábban volt egy megállapodás Rácalmás és Dunaújváros között, aminek értelmében a Hankook iparűzési adójának fele a dunaújvárosi önkormányzathoz folyt be, hiszen a gyár a dunaújvárosi csatorna- és vízhálózatot használja. Iváncsán is egy hasonló megállapodás alapján működött volna az iparűzési adó szétosztása, mivel az iváncsai park a dunaújvárosi Modern Városok Programból épült.

Csütörtökön Pintér Tamás, Dunaújváros polgármester egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy pert indítanak Iváncsa és Rácalmás önkormányzatai ellen, mert szerinte a települések polgármesterei a hátuk mögött úgy döntöttek, hogy kibújnak a szerződések alól. Pintér ezzel akarja helyreállítani a korábbi állapotot, amivel szerinte egyik település sem kapna kevesebb pénzt, illetve Dunaújváros is megkapná azt a pénzt, amiről korábban megállapodtak a településekkel. Emellett az Alkotmánybírósághoz is eljuttattak egy beadványt, hogy semmisítsék meg a különleges gazdasági övezetet létrehozó kormányhatározatot, mert az szerinte „egyértelműen politikai célokat szolgál”.

Kálló Gergely, a város jobbikos országgyűlési képviselője azt mondta, teljesen nyilvánvaló a politikai szándék, ha megnézik a források elosztását, hiszen például Pusztaszabolcs is biztosít vizet az iváncsai ipari parknak, mégsem kap az övezeten belül szétosztott iparűzési adóból, „mert ott a Fidesznek nem tetsző, független polgármester van, és a testületben sincs többségük”. Elmondta, hogy az új rendszer nem igazságosabb, mert a korábbi megállapodás „52 ezer ember javát szolgálta”,a mostani pedig csak 4 település között osztja szét az iparűzési adót, miközben az itt lakók száma együtt sem éri el a 15 ezer főt.

Szabó Zsolt alpolgármester arról beszélt, hogy 684 millió forintnyi bevételt vettek el Dunaújvárostól, ezért idén út- és járdafelújítások, óvodafelújítások maradtak el. Úgy számol, hogy jövőre 1,5 milliárd forint fog hiányozni a költségvetésből.