A fehérorosz kormány szerint átszökött hozzájuk és menedékjogot kért egy lengyel katona

Újabb furcsa történet kezd kirajzolódni a lengyel-fehérorosz határon, amelyről valószínűleg elég ellentétes információk jelennek majd meg a határ két oldalán. A fehérorosz kormány ugyanis azt állítja, hogy átszökött a határon egy lengyel katona, aki menekült státuszért folyamodott Fehéroroszországban, mert elítéli azt, ahogy a lengyel kormány és hadsereg a fehérorosz határon átszökött menekültekkel bánt.

Ahogy korábban több cikkben és egy podcast adásban is tárgyaltuk, Aljakszandr Lukasenka kormánya állami segítséggel és támogatással több ezer közel-keleti menekültet vitt a lengyel-fehérorosz határra, ezzel keltve a feszültséget az EU határán. A fehérorosz kormánypropaganda hetekig attól volt hangos, hogy a lengyel hadsereg milyen brutálisan bánt a határon átjutott menedékkérőkkel, vagyis az átszökött lengyel dezertőr története lényegében ennek a narratívának a folytatása.

A fehérorosz kormány közlése szerint a katona neve Emil Czeczko, 25 éves és a 16. pomerániai gépesített egység katonája volt. A fehérorosz állami televízió már interjút is készített Czeczkoval, aki a biztonság kedvéért úgy ül, hogy jól látható legyen a lenygel zászló a pulóverén.

De mit mond minderről a lengyel fél? A Notes from Poland nevű oldal cikke szerint Czecko egysége közleményt adott ki, hogy a tüzérség egyik katonája eltűnt, még keresik. A közleményt a lengyel hadügyminisztérium is közölte Twitteren. A lengyel kormány és hadsereg sem megerősíteni, sem cáfolni nem volt hajlandó a hírt, hogy a katona átszökött a határon. Mariusz Błaszczak hadügyminiszter viszont a Twitteren azt írta, hogy az eltűnt katonának komoly jogi problémái voltak, és beadta a kérelmét, hogy leszerelhessen. Azt is írta, hogy a katonának nem lett volna szabad a határnál szolgálnia, a miniszter pedig magyarázatot követel, hogy hogyan kerülhetett mégis oda.