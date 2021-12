A bullshit-bingó idén is segít felkészülni az ünnepi asztal nagy vitáira

„És ez mind a mi pénzünkből van!!; Annak sincs még gyereke; Hogy elszaladt az idő...; Úgyse megyünk sehová; Megszűnt a Bartok közt; Városháza; Egymás között vagyunk, itt nem terjed a vírus; Megrepedt a bejgli; Hova szállnak el az árak!?; Ez a maszk is minek...; Semmit sem lehet kapni; Nézzük meg a régi képeket; Olyan csendben vagy, mondjál valamit!; Ma ne politizáljunk; És mikor jöttök legközelebb?; Aztán ki tudja, hogy ebben a vakcinában is mi van..; Semmi sem lesz már a régi; Hova lett az ellenzék?; Szinte már olyan, mit a szocializmusban!; Aki akar dolgozni, az most tud is; Pegasus; Rohadt tüzijátékosok; SZJA-visszatérítés; Felháborodás a karácsonyi TV műsoron; Nekünk nem volt ennyink, mégis felnőttünk.”

Karácsonykor az ünnepi összejövetelek mindig remekül megmutatják, hogy néha bizony a szeretteinknek nem mindig minden annyira és úgy egyértelmű, mint nekünk. A TASZ nemrég egy útmutatót is készített ahhoz, hogyan beszélgessünk jól a megosztó témákról az ünnepek alatt. Például fektessük le azt a szabályt, hogy végighallgatjuk egymást, és tartsuk is magunkat ehhez. Vagy kerüljük a kioktató, érzelemtől túlfűtött hangvételt és az olyan kijelentéseket, hogy a másiknak nincs igaza.

Olvasónk, Bence pedig idén is elkészítette nekünk a karácsonyi bullshit-bingót, ami mindig jó lenyomata az évnek, és abban is segíthet, milyen témákra készüljünk fel. Kellenes beszélgetéseket!

A korábbi bingókat itt lehet megnézni: 2015, 2017, 2018, 2019, 2020.