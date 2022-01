A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény a győri Audi-telek értékesítésekor

Megszüntette az eljárást a rendőrség az Audi győri Logisztikai Központjának létesítése előtti földügyekben. A Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályának határozata szerint "a cselekmény nem bűncselekmény".

A tárgyban a gyakorlott feljelentő ifj. Tényi István, a Transparency International, Hadházy Ákos és Juhász István is bejelentést, illetve feljelentést tett. Mind a négyen a tárgyban megjelent újságcikkek alapján feltételezték, hogy az ügyletből kifolyólag Győr város önkormányzatát vagyoni hátrány érte. A Transparency nevében eljáró Ligeti Miklós ezen felül feltételezte, hogy az Audit is anyagi hátrány érhette, Hadházy Ákos pedig hivatali visszaélést és hűtlen kezelést is feltételezett. Juhász pedig azt, hogy Borkai Maldiv-szigeteki utazásain helyezte el a földügyletekből származó pénzösszegeket külföldi bankszámlákon, amivel pénzmosást követett el.

Mi az alapsztori?

Borkai Zsolt yachtos szexbotrányának folyományaként bukkant elő újra az a 2012-es történet, mely szerint Borkai Zsolt, Győr polgármestere megsúgta bizalmasának és a jachtos szexfilm másik főszereplőjének, dr. Rákosfalvy Zoltánnak, hogy az Audi mely területen - az ipari parkkal határos ingatlanon - tervezi megépíteni új logisztikai központját. A sajtóbeszámolók szerint Rákosfalvy az információ birtokában 1,5 milliárd forintért felvásárolta az érintett ingatlanokat, hogy azokat az átminősítésük után, rövid időn belül már 7 milliárd forintért adja tovább.

"Borkai haverja"

Bájos momentuma a rendőrség eljárást megszüntető határozatának, hogy Tényi István feljelentése alapján, de nem abból idézve Rákosfalvyt "Borkai haverjának" nevezik: "Ifj. Tényi István megjelölte - és változtatás nélkül átemelte - azon hírportálon megjelent cikket is, mely szerint gyakorlatilag lehetetlen kideríteni, hogy tulajdonosként kik jártak jól Borkai haverjának földügyeinél" - írják.

Mire jutott a rendőrség?

Laikus szemmel egyszerűnek tűnik a történet: Rákosfalvy kapott egy fülest, ezért gyorsan olcsón felvásárolt egy területet, amiről tudta, hogy hamarosan drágán adhatja el.

A rendőrségi nyomozás szerint a helyzet ennél bonyolultabb. Először is megállapításaik szerint Rákosfalvy még 2011-ben vásárolta fel a földterületeket magánszemélyektől, majd vonta össze azokat önkormányzati tulajdonú területekkel egy ingatlanná. A telekátalakítás után az önkormányzat vagyona "osztatlan közös tulajdonként változatlan nagysággal megmaradt", vagyis a telek értékesítésekor ez alapján nem érte, nem érhette vagyoni kár az önkormányzatot, pedig ez feltétele volna a hűtlen kezelés megvalósulásának.

A rendőrség szerint ráadásul az Audi igazgatósága csak 2012. szeptember 7-én hozta meg a végleges döntést a logisztikai központ helyszínéről.

A rendőrség arra utaló adatot se talált, hogy az ügyben illetékes szakhatóságok eljárásai során bárki megszegte volna hivatali kötelességét, túllépte volna hatáskörét, vagy visszaélt volna hivatali helyzetével jogtalan előny szerzése céljából.

Semmi se gyanús

Hadházy Ákos parlamenti képviselő saját feljelentésében még azzal kapcsolatban is gyanút fogalmazott meg, hogy Borkai polgármester Ádám fiát egy Rákosfalvyhoz köthető, valós tevékenységet nem folytató cég havi egymillió forintos javadalmazás fejében alkalmazta ügyvezetőként.

A nyomozók ugyan maguk is arra jutottak, hogy a társaság már 2016 óta nem végzett jövedelemszerző tevékenységet, de semmi kivetnivalót nem találtak abban, hogy a cég felélte az alapítótól kapott kölcsönt, a tárgyi eszközök és értékpapírok értékesítéséből származó bevételeit, nem merült fel semmi, ami bűncselekmény megvalósulását támasztaná alá.