Lézerrel és hangszórókkal próbálják elüldözni a varjakat egy kaliforniai városból

Miután minden este ezernél is több varjú lepi el a kaliforniai Sunnyvale-t, a lakóknak elege lett a károgásból és a guanóból. Állítólag ez már évek óta probléma. Larry Klein polgármester megelégelte a dolgot, és megihlette a szomszédos város, Palo Alto, ahol szintén gondot okoztak a madarak. Most Sunnyvale-ben is zöld színű lézermutatókkal és nagy teljesítményű hangszórókkal próbálják meg elüldözni a varjakat a belvárosból, ahol már nem lehet tőlük normálisan teraszon enni és sétálni. A hangszórókból pedig veszélyben lévő varjak károgását játsszák, hogy távozásra bírják a rajt. Korábban egy sólyommal is próbálták elriasztani őket, ennél agresszívabb módszerhez viszont nem folyamodnának.

Varjú, antenna. Fotó: ATTA KENARE/AFP

A hidegebb hónapokban, amikor nem költenek, a varjak szeretnek nagy csapatokba gyűlni és vonzza őket a városi autóutak és házak között összegyűlő melegebb levegő.