Szombaton a La Vanguardia című spanyol lap azt írta, többek közt Orbán Viktor is aláírta az európai szélsőjobboldali-populista pártok közös nyilatkozatát, amiben Oroszországot teszik felelőssé az ukrán határon kialakult helyzetért. A pártok madridi találkozója után Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is beszélt erről, a lengyel állami hírügynökség pedig a közös nyilatkozatot is idézte, miszerint az orosz katonai műveletek „a háború szélére sodortak bennünket”, ezért szolidaritásra, eltökéltségre és együttműködésre van szükség. Erről számolt be a házigazda spanyol párt, a VOX szóvivője is.

Ezután az egyik aláíró, Marine Le Pen francia elnökjelölt nyilvánosságra hozta a teljes szöveget, amiben már szó sincs Oroszországról. Francia sajtóhírek szerint Le Pen nem volt hajlandó aláírni az oroszokkal szemben kritikus változatot, ezért törölték a kérdéses bekezdést. A Notes from Poland azt írja, végül Morawiecki is elismerte, hogy néhányan „másként tekintenek Oroszországra”, ám a lengyel kormány igyekszik mindenkivel megértetni, mekkora fenyegetést jelentenek az oroszok, és szerinte ennek már a madridi csúcson is voltak eredményei.

A Le Pen honlapján olvasható szöveg többek közt

kiáll amellett, hogy az EU részesítse előnyben az Európában gyártott termékeket, ezzel is segítve a helyi gazdákat,

kritizálja az uniós bevándorlás-politikát és határőrséget,

támogatja az uniós energiatermelő kapacitások bővítését,

előbbre sorolja a nemzeti alkotmányokat az unióssal szemben.

A pártok közös koordinációs irodát hoznak létre, hogy mélyítsék az együttműködést ezeken a területeken, és az Európai Parlamentben is közösen léphessenek fel.

Le Pen, Orbán és Morawiecki mellett a spanyol Vox, az osztrák FPÖ, valamint észt, flamand, román, bolgár és litván pártok írták alá a nyilatkozatot.