Az orosz külügyminiszter kétségbe vonta Ukrajna jogát a szuverenitáshoz

A szuverenitáshoz való jog csak azokat az államokat illeti meg, amelyek a területükön élő valamennyi népet képviselik, Ukrajna pedig 2014 óta nem tartozik ezek közé – jelentette ki a Rosszija 24 tévécsatornának Szergej Lavrov az Interfax összefoglalója szerint.

Az orosz külügyminiszter nyilatkozatáról az MTI is beszámolt, a magyar hírügynökség az alábbiakat emelte ki.

„Az Ukrajna délkeleti részének rendezéséről szóló minszki megállapodásokat az ukrán vezetés rögtön az aláírásukat követően lábbal tiporta, az akkori ukrán elnök, Petro Porosenko a kijevi parlamentben elmondott beszédében kifogásokat kezdett gyártani ahelyett, hogy megvédte volna a kulcsfontosságú dokumentumot, amely megállította a háborút, és megnyitotta az utat a békés rendezés, Ukrajna területi integritásának megőrzése előtt.”

„Az akkori ukrán külügyminiszter, Pavlo Klimkin azt kezdte bizonygatni, hogy ezek a megállapodások semmit sem érnek, Ukrajna nem vállalt semmilyen kötelezettséget.”

„Azt, hogy nyugati kollégáink most Oroszországra próbálják hárítani a felelősséget a minszki megállapodások felbomlásáért, mi is megértjük. Európai, amerikai, brit kollégáink nem állnak meg, és nem nyugszanak addig, amíg ki nem merítik az összes lehetőséget Oroszország úgynevezett megbüntetésére. Már most mindenféle pokoli szankciókkal fenyegetőznek. Már megszoktuk.”

„Egyre több kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió képes-e közvetítőként fellépni, amilyen helyzetbe hozta magát, és képes-e bármilyen érdemi eredményt felmutatni.”