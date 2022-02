Kizárják a SWIFT-ből az orosz bankokat, pénzügyileg elszigetelik Putyint és oligarcháit

A nyugati országok még súlyosabb gazdasági szankciókra szánták el magukat Oroszországgal szemben – jelentette be szombat késő este Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Olaszország közös nyilatkozatát olvasta föl.

A legerősebb nyugati országok megállapodtak abban, hogy „bizonyos orosz bankokat” kitiltanak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből – mondta Leyen.



„Elhatároztuk, hogy Oroszországot olyan szankciókkal sújtjuk, amelyek elszigetelik a nemzetközi pénzügyi rendszertől és gazdaságainktól” – áll az Európai Bizottság, Franciaország, Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Kanada és az Egyesült Államok vezetőinek nyilatkozatában.



A SWIFT a világ legfontosabb nemzetközi fizetési hálózata. (Kapcsolódó cikkünk: Mire lenne jó az oroszok kizárása a SWIFT-ből és milyen szankciókkal bünteti Amerika Putyint?)Azok a bankok és cégek, amelyek nem férnek hozzá, gyakorlatilag nem tudnak bekapcsolódni a nemzetközi kereskedelembe. Leyen utalt is arra, hogy ezzel megbénítják Oroszország szinte teljes nyugati exportját és importját.

Korábban Németország ellenezte ezt a szankciót, mivel naponta több százmillió dollár értékben vásárol orosz gázt és kőolajat, és az egész ország energiaellátását, a fűtést és az áramszolgáltatást is veszélyezteti, ha az orosz import megszűnik. Úgy tűnik, hogy a németek valamilyen módon mégis kezelni tudták ezt a probléámát, mert estére aláírták a megállapodást.

A szombati közös nyilatkozat hivatalossá tette az új szankciókat, bár kevés részletet közöltek arról, hogy pontosan mikor lép életbe a tiltás, és mely orosz bankokat érinti.



A nyialtkozat szerint – és Leyen is elmondta – további korlátozó intézkedéseket vezetnek be az orosz központi bankkal (Bank of Russia, Bank Rossziji) szemben, amelyek megakadályozzák, hogy eszközeit a nyugati piacokon értékesíthesse vagy eszközöket vásároljon. A cél, hogy a bank tartalékainak felhasználásával ne finanszírozhassák az Ukrajna elleni háborút.

Intézkedéseket hoznak az orosz kormányhoz kötődő gazdag üzletemberekkel szemben is, egyrészt megakadályozzák, hogy nyugati országokban állampolgárságot szerezhessenek, illetve, hogy hozzáférjenek a nyugati pénzügyi rendszerekhez.



Létrehozzák a „transzatlanti munkacsoportot”, amely a szankciók végrehajtását felügyeli és vezényli. „Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szankciókat és egyéb pénzügyi és végrehajtási intézkedéseket alkalmazzunk további orosz tisztviselőkkel és az orosz kormányhoz közel álló elittel, valamint családtagjaikkal és segítőikkel szemben, hogy azonosítsuk és befagyasszuk a joghatóságunk területén lévő vagyonukat. Más kormányokat is bevonunk, és azon fogunk dolgozni, hogy felderítsük és megszakítsuk a jogtalanul szerzett jövedelmek mozgását, és hogy megtagadjuk ezektől a személyektől a lehetőséget, hogy vagyonukat a világ különböző országaiban rejtsék el” – szól a nyilatkozat.