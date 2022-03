Ljubov Nepop: Ha Magyarország tudja, hogyan kell hatékonyabban megállítani az orosz agresszort, ossza meg az ukránokkal

Ljubov Nepop Hogy lehet diplomatikusan megállítani az Ukrajnára hulló orosz bombákat és rakétákat? címmel válaszolt a HVG-n megjelent cikkében a kormánypárti politikusok és véleményvezéreknek, miután a fideszes Budai Gyulának és Bayer Zsoltnak, akiket Ukrajna budapesti nagykövete azzal háborított fel, hogy pénteken Orbán Viktor mottójára utalva azt mondta: „Stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz.”

Nepop azt írja, kénytelen válaszolni, mert többször hallotta, hogy nem diplomatikus felszólítani Magyarországot, hogy segítse Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, és a helyzet odáig fajult, hogy a felszólítást – ami nem különbözik attól, amivel minden EU-s és NATO-tagországhoz fordulnak, „Magyarország belügyeibe való beavatkozási kísérletként állították be, hamis vádakat fogalmaztak meg, az ország méltóságáról beszélve”.

Nepop röviden összefoglalta a hadügyi helyzetet:

„Február 24. óta Oroszország kíméletlen és megalapozatlan totális háborút folytat Ukrajna ellen. Elfoglalja városainkat, és megsemmisíti a polgári infrastruktúrát. Már több mint egymillió ukránt arra kényszerített, hogy más országokban keressenek menedéket, s azokat pedig, akik a támadás alatt álló városokban maradtak, túszokként kezeli, tűz alatt tartja a humanitárius folyosókat, hogy ne lehessen őket kimenekíteni. Ma Moszkva odáig is jutott, hogy mondta, ilyen humanitárius folyosókat csakis Oroszország felé nyit, vagyis el akarja rabolni azokat az ukránokat, akiket nem gyilkolt le. Oroszország elfoglalta a csernobili atomerőművet, katonai akció és lövöldözés közepette bevette Európa legnagyobb atomerőművét, a zaporizzsjait, amelyben egy robbanás a csernobilinál hatszor nagyobb erejű lenne és ennek hatása nemcsak Ukrajnában lenne érezhető, hanem itt is. És a legfontosabb, hogy minden nap és minden éjjel Oroszország gyilkolja a bennünket védő katonákat és a békés polgárokat, beleértve a gyerekeket is.”

Nepop szerint arra, hogy felemelik a hangjukat, hogy az egész világ meghallja őket, lehet mondani, hogy nem diplomatikus, és lehet vitázni abban, hogyan kellene megállítani az agresszort és a háborút, de azt írja:

„Ha önök tudják, hogyan lehet ezt hatékonyabban csinálni – osszák meg velünk. Legyen világos, tétlenül várni, és ahogy elnökünk, Volodimir Zelenszkij fogalmazott, önként befeküdni a koporsóba, hogy a háború hamarabb véget érjen, nem szándékozunk. Ukrajna senkit nem támadott meg és senkit nem fenyegetett. Az orosz hadsereg tört be a mi országunkba. Mi pedig védekezni fogunk.”

Nepop szerint meg lehet sértődni azon, hogy túl határozottan kérik a segítséget és erre hivatkozva megtagadni a további segítséget, de azt kéri, „egyszerűen csak gondoljanak bele, mit él át nap mint nap Ukrajna és minden polgára”. „Gondoljanak bele abba, milyen volt a magyaroknak, amikor 1956-ban senki nem hallotta meg a segélykérésüket. Vajon önök nagyon diplomatikusak voltak, amikor felszólították a Nyugatot, hogy segítsenek szembeszállni az orosz tankokkal?” – kérdezi.

Nepop azt írja, nagyra értékelik a humanitárius segítséget, és hogy támogatják az orosz agresszor ellen bevezetett szigorú szankciókat, köszönik a menedéket, amit az állampolgárainknak nyújtanak, és azt is, hogy támogatják Ukrajna felgyorsított EU-csatlakozását és a NATO tallinni kiberközpontjához való csatlakozásét is.

„Ám a háború tovább tart, Oroszország már több mint 600 rakétát lőtt ki a békés városainkra, és tovább folytatja polgáraink gyilkolását. Ezért újra és újra fel fogjuk szólítani önöket: nyújtsanak több támogatást Ukrajnának” – írja Nepop, aki szerint Ukrajna győzni fog, de az, hogy ez milyen gyorsan és milyen áron fog bekövetkezni, attól függ, hogy meghallja-e őket és nyújt-e most konkrét segítséget minden partnerük.

„A Kreml naponta elkövetett gaztettei nem maradhatnak válasz nélkül. Nap mint nap új válaszokra van szükség. Igen, önöknek joguk van olyan döntéseket hozni, amelyek leginkább megfelelnek az érdekeiknek. Ám nekünk is jogunkban áll elmondani, mi hogyan látjuk ezeket a döntéseket. Jogunkban áll és kötelességünk is elmondani önöknek, hogy mivel fenyeget nemcsak ránk, hanem önökre nézve is, ha nem tudjuk Putyint megállítani” – írja.

Putyinról azt írja: „Önöket – egyelőre – még nem bombázza. A támadás megindításához nem volt szüksége arra, hogy Ukrajna bármivel provokálja. Nem lesz erre szüksége ahhoz sem, hogy tovább menjen, ha Ukrajnát elpusztította. Teljes mértékben megérthető, hogy önök nem akarnak háborút, és hogy az ne érje el közvetlenül az országukat. Ám ezt csak úgy tudják elérni, ha maximálisan támogatják a harcunkat. Ha mi elbukunk, az orosz hadsereg nem ezer kilométerekre lesz önöktől, hanem itt a szomszédban. Csak úgy védhetik meg magukat és maradhatnak ki a háborúból, ha segítik Ukrajnát.”

„Ez a kegyetlen igazság. Nem diplomatikus. Ám ezt ki kell mondani nemcsak azért, hogy megvédjük az országomat, hanem azért is, hogy megvédjük az önökét. Felejtsék el a diplomatikusság hiányára hivatkozó sértődést, ahogy mi is elfelejtjük azokat a kemény szavakat, amiket időnként hozzánk intéznek. Ma inkább a kölcsönös őszinteségre és valós együttműködésre van szükség, hogy megállítsuk az agresszort. Nem akarjuk, hogy helyettünk harcoljanak, ám azt kérjük, hogy segítsenek nekünk harcolni és győzni. Mi nem akarjuk, hogy a Magyarország és Ukrajna közötti határ Magyarország és Oroszország közötti határrá változzon. Ez is az önök érdekét és biztonságát szolgálja” – írja Nepop, aki szerint továbbra is nyíltan beszélnek és szólítják fel minden partnerüket, hogy segítsenek megállítani Putyint, és ha ezt megtették, „megígérem önöknek, hogy ismét nyugodtan, visszafogottan és diplomatikusan fogunk beszélni mindenkivel”.

Hogy „mi is ma a valódi tét és mit jelent a »méltatlanság«”, azzal kapcsolatban Volodimir Zelenszkij feleségének posztját ajánlotta:

Illetve ezt a videót:

Nepop végül Budai Gyulára reagálva azt írja, hogy a „miniszteri biztos nyilvánosan felszólította Ukrajna magyarországi nagykövetét”, de „illendő lenne ugyanígy, nyilvánosan és keményen felszólítani az orosz nagykövetet is, hogy az országa fejezze be a háborút Ukrajna ellen”. „Vagy ez a kérésem is méltatlan beavatkozás Magyarország belügyeibe?” – kérdezi Nepop.