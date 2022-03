Az Index ügye megmutatja, hogyan vezetik félre üzemszerűen még a saját szavazóikat is Rogánék

„Orbán Viktor több tízmilliárd forint közpénzből építtetett új médiabirodalmat a választásokra készülő Fidesznek azután, hogy összeveszett Simicska Lajossal. Az új csatornák Habony Árpád és Rogán Antal politikai irányítása alatt állnak. A szerkesztőségek tőlük kapják meg a legfontosabb, kritika nélkül közvetítendő politikai üzeneteket. A kormány propagandára és ellenfelei lejáratására is használja az új médiabirodalmát, sokkal hatékonyabban és intenzívebben bármelyik elődjénél. A több száz újságból, weboldalakból, tévékből, rádiókból, médiaügynökségekből álló kiterjedt hálózat, illetve az azt vezénylő politikai akarat célja, hogy végleg átalakítsa a hazai nyilvánosságot. Ennek érdekében a Fidesz új médiaháborút indított minden olyan kritikus sajtóorgánum ellen, amit nem tud a befolyása alá vonni.”

Öt évvel ezelőtt a fenti sorokkal indult az Ez nem újságírás, ez politikai nehézfegyverzet című, hosszú cikkünk, amiben először mutattuk be alaposan, hogyan működik a fideszes propagandagépezet. Azóta eltelt egy csomó idő, bedaráltak rengeteg lapot, egészen abszurd módon létrejött a KESMA, és tíz év alatt Orbán gyakorlatilag teljesen leuralta a magyar nyilvánosságot.

A legutóbbi és egyben egyik leglátványosabb orbáni térhódítás az Index meghódítása és átalakítása volt.

Ez az a történet, ami megmutatja, hogyan vezetik félre üzemszerűen még a saját szavazóikat is Rogán Antalék.

Az igazság

Az Indexről, Magyarország legolvasottabb hírportáljáról már több mint egy évtizede lehetett tudni, hogy szúrja a hatalom szemét, de sokáig nem volt megfelelő az alkalom a bedarálására. Orbán és Simicska közösen tervezte el az Index bekebelezését, de a háborújuk felülírta a tervet, mert Simicska lehívta az opcióját, és hogy az Index megőrizze a függetlenségének kereteit, alapítványi tulajdonba került. A Fidesz kétharmaddal nyert 2018-ban, de az alapítványi modell a szerkesztőség kitartásának köszönhetően 2020 nyaráig megmaradt.

Akkoriban a brüsszeli EU-s megállapodás után, de még az amerikai választások előtt, kellő távolságban a 2022-es választásoktól megfelelő volt az időzítés az Index bedarálására. „Mire augusztus elején Lőrinc visszajön a szabadságról, az Index-ügynek valamerre el kell dőlnie” - mondta egy indamediás vezető, és el is dőlt. Az újságírók világosan látva, hogy a politika átveszi az irányítást, testületileg felmondtak, és Telex néven új lapot csináltak. 2020 novemberében az Index formálisan is a NER-lap lett, miután a nevére vette a kiadót Mészáros Lőrinc médiaügyi intézője, a korábbi MTVA-vezér Vaszily Miklós, akinek a Pesti Tv is az érdekeltségi körébe tartozik.

A bonyolult alapítványos sztori, az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és az, hogy az Index még később is volt, hogy megjelentetett a kormánynak kellemetlen hírt, a kevésbé tájékozottakat megzavarhatta – egészen mostanáig.

A posztigazság

A Direkt36 ugyanis a napokban részletesen megírta az Index elfoglalásának színfalak mögötti történetét, és közzétett egy hangfelvételt is, amin az Index legújabb főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán 2021 tavaszán arról magyaráz, hogy ha belemásznak a Mészáros házaspár ügyeibe, nem kapnak pénzt: „Egyetlen egy ember volt Magyarországon az elmúlt hét hónapban, aki az Indexbe pénzt tudott adni, vagy pénzt adott: azt Mészáros Lőrincnek hívják. Nem ő a tulajdonos, nem ő az izé, de ha mi minden alkalommal belemászunk Mészáros Lőrincbe és Várkonyi Andreába, akkor nem lesz, aki pénzt ad bele. Ennyi volt a történet.”

Fekete-Szalóky Zoltán arról is beszélt, hogy őt csak az érdekli, hogy a rábízott 60 embernek meglegyen az állása, „ahhoz pedig pénzt kell csinálni”. „Kétféleképpen lehet életben maradni. Úgy, hogy pénzt szerzünk a piacról, vagy úgy, ha pénzt, kölcsönt veszünk föl valakitől. Ez volt a Mészáros Lőrinc” – mondta, hozzátéve, hogy lassan ezt a forrást elvágták. Arról, hogy miért nyúl bele a cikkekbe, azt mondta, „megkapom a lebaszást onnan, ahonnan nekem meg kell kapnom a lebaszást, és csöndben megyünk tovább”.

Fekete-Szalóky szerint Starz Ákos vezérigazgató megígérte a fölötte állóknak, hogy a szerkesztőség visszafogja magát, vagyis „nem állunk bele úgy, mint mondjuk a Telex vagy a 444”. Várkonyi Andreát említeni sem lehet, „Mészárosnál pedig csak azt, amikor nagyon komoly beruházás van. Vagy vesz valamit. Vagy elad.” Fekete-Szalóky azt is elmondja, hogy továbbra is megjelenhetnek a Fidesznek kényelmetlen témák („fideszezés-szájerezés”), de ezeket a címlapon nem emelik ki, vagyis „nem húzzuk föl hármasra, hanem toljuk ki ötösre”.

Fekete-Szalóky készítette Mészáros Lőrinccel a tavaly nyáron megjelent alákérdezős interjút is, ami mellett A leggazdagabb adakozó címmel jelent meg keretes szöveg, és tavaly februárban ő élesítette azt az álnéven megjelent cikket is, ami elővezette Rogánék mentegetőzését a felesége földügye miatt.

A hazugság

Aki akármennyire követi a magyar médiapiaci eseményeket, azt nem igazán lephették meg a legújabb fejlemények, de van egy kisebb, mégis fontos különbség az Index szétbarmolása és mondjuk az Origo átállítása vagy a Népszabadság kivégzése között: amíg az előbbieknél a hatalom csendben volt, és maximum annyit mondott, hogy gazdasági ügyről van szó, amibe nem szól bele,

addig az Index szétverését komoly dezinformációs kampánnyal támogatták meg.

A kormánypárti kommunikáció ilyenkor mindig igyekszik távolítani az ügyet a Fidesztől, az Indexnél a külsős tanácsadóként megjelenő Gerényi Gábor zavaros hátterű, furcsán indokolt átszervezési terve volt hivatott végleg megbontani az Index szerkesztőségét, és felszámolni az ellenálló-képességét, hogy csendben fojtsák meg a lapot.

De amikor a szerkesztőség egységesen felállt, azonnal jöttek az egymásnak is ellentmondó, zavaros narratívák: miközben éppen Vaszilyéktól függött az Index, a fideszes média (például az Origo, a Magyar Nemzet vagy a Pesti Srácok) is azt az üzenetet akarta átvinni, hogy a viták hátterében „voltaképpen a régi és az új baloldal harca állt”, és a „Momentumhoz rendkívül közel került Index” „körüli baloldali háborút végül Gyurcsányék nyerték”. De hogy ezzel ki nyert volna mit, mivel, azt nem részletezték.

Origós cikkek az Index-botrány idején

A közmédia még azt is bedobta, hogy Dull Szabolcs nem állt ki a székely kisebbség támogatásáért folyó kampány mellett, amire rögtön meg is lehetett írni, hogy „nem a székely maffia rúgatta ki az Index főszerkesztőjét”, mintha ez bárkiben komolyan felmerült volna. Az Origo felvetette, hogy a konkurens 24 tulajdonosa, Varga Zoltán állhat az Index szétszélesztése mögött, mert a lapjánál dolgozott korábban az Index-sztorit követő Média1 újságírója, annak ez lett a vége.

Dömötör Csaba államtitkár, Rogán Antal miniszterhelyettese kérdésre szintén gyurcsányozott, a magukat a fideszes tábornak produkáló sajtóklubosok pedig azt harsogták, hogy sok mindenkinek érdeke lehetett az Index-botrány, csak a Fidesznek nem.

A Peti Srácok az Index-ügyről 19 perces videót készített, aminek ez volt a végkicsengése: „Az Index körüli hisztéria egy professzionálisan megkonstruált műbalhé, amely során a magukat mártírnak beállító újságírók elmondhatják a hazai és a külföldi haveri sajtótermékeknek, hogy Orbán Viktor ismét megszüntette a sajtószabadságot Magyarországon, immár nem is tudjuk, hányadik alkalommal. Tökéletesen felépített botrány, amelyben mindenki tudja a szerepét.”

Most pedig, hogy bizonyíték van arra, hogy az Indexet „Mészáros Lőrincék” pénzelik, és meg kell felelni a felül lévőknek, kristálytisztán látszik, hogy ez tényleg egy „tökéletesen felépített botrány, amelyben mindenki tudja a szerepét”. És hogy mi abból a tanulság, hogy a fideszes média még a saját táborának is éjjel-nappal azt harsogta, hogy ez a Fidesznek biztosan nem áll érdekében?