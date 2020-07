Az Index-ügyben épp a fideszes média segít tisztábban látni

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Az Index szerkesztősége felállt, miután érezték, hogy a hatalom nyomást gyakorolt rájuk, és ki is rúgták a főszerkesztőjüket.

Pár nap tanácstalanság után aztán beindult a fideszes média: Gyurcsány, Momentum, Juhász Péter, székely maffia, minden – épp csak a Fidesznek nem állt érdekében szétverni az Indexet.

Pedig volt idő, amikor a kormánymédia folyamatosan azzal foglalkozott, ki az Index tulajdonosa, Vaszily Miklós megjelenése felett viszont inkább átsiklanak.

Az Index újságírói múlt pénteken majdnem mind felmondtak, miután a vezetés (Bodolai László az igazgatóságba bevett barátaival együtt) – pont egy külsős tanácsadó tanácsát követve – menesztette a főszerkesztőjüket, Dull Szabolcsot.

Mivel a szerkesztőség hiába kérte, hogy ezt vizsgálják felül, a csoportos távozás mellett döntöttek. Erről azt írtuk, hogy a független Index halála egy évekkel ezelőtt eltervezett politikai akció végeredménye, amivel a magyar nyilvánosságot pótolhatatlan veszteség érte. Több ezres tüntetést is tartottak az újságírók mellett.

Szombathy Pál, Bodoldai László és Sztankóczy András az Index dolgozói előtt az állománygyűlésen 2020. július 23-án. Másnap a szerkesztőség tagjai beadták a felmondásukat. Fotó: Bődey János/Index

Hétfőn Bodolai azt mondta, a szerkesztőség nagyon ellenséges volt vele szemben, pedig ő elég erős garanciákat kapott Vaszily Miklóstól arra, hogy nem lesz ráhatás az Index szerkesztőségére.

Ezeket a garanciákat nem részletezte, az viszont tudható, hogy Vaszily márciusban szerzett tulajdonrészt az Indexet technikailag és pénzügyileg kiszolgáló Indamediában. Vaszily ott volt az Origo, az MTVA, az Echo TV és a TV2 vezetésében is azok átalakításakor, őt tartják „Mészáros Lőrinc” nem hivatalos médiaügyi képviselőjének.

Bodolai sorban adja az interjúkat (miközben a távozó indexeseket titoktartási nyilatkozatok kötik, de a megszólalásaiból egyértelműen kiderül, hogy nem stimmel a történet arról, miért kellett kirúgni a főszerkesztőt.

A kormánypárti kommunikáció ilyenkor mindig igyekszik távolítani az ügyet a Fidesztől.

A Népszabadság bezáratását és az Origo felvásárlását is úgy intézték (strómanok bevonásával), hogy lehetőleg minél kisebb legyen a botrány, és elsőre ne legyen direkt módon köthető a politikához, vagy legalább a saját tábornak hihetően lehessen állítani, hogy a pártnak vagy a kormánynak semmi köze az egészhez.

Az Origo, majd a VS ügye is úgy volt elővezetve, hogy szakmai befektetők kerültek a lap mögé, de mindkettőről kiderült, hogy Matolcsy körei állnak a háttérben. Ilyenkor figyelnek az időzítésre is, egyik ügy sem kampányhoz közeli időszakban történt.

Most az Index esetében a külsős tanácsadóként megjelenő Gerényi Gábor zavaros hátterű, furcsán indokolt átszervezési terve volt hivatott végleg megbontani az Index szerkesztőségét, és felszámolni az ellenálló-képességét, hogy csendben fojtsák meg a lapot. A szerkesztőség a tervnek ellenállt, és a lassú halál helyett a hangos távozás mellett döntött szinte mindenki.

Elindult az álvalósággyártás

A korábbi lapmegszállások óta kiépült fideszes propagandagépezet narratíváját a saját táboruknak kommunikáló – közülük még mindig a legolvasottabb – Origón keresztül lehet legjobban megismerni.

Miután több mint 80 indexes felmondott, az Origo egyből arról írt, hogy „belháború”, új és régi indexesek hatalmi harca folyik az üzleti vállalkozásban. (Egyébként ezt már egy hónappal korábban, Pusztay András vezérigazgató távozásakor emlegették.)

Azt írták, a „baloldali portál dolgozói egymás után mondanak fel, miközben egyértelműen látható, hogy az addigi baloldali irány nem változik”, hiszen „az új vezérigazgató a Horn-kormány idején a köztelevízió politikai vezetője, Szombathy Pál”, az igazgatóság új tagja pedig „Gyurcsány Ferenc embere”, Sztankóczy András, aki 2006-ban a Magyar Rádiónál dolgozott. A Válasz Online-tól érkező Sztankóczyról sehol sem emelték ki, hogy a második Orbán-kormány alatt a kenyai konzulátuson dolgozott (94. oldal).

Az Origo ezután arról írt, hogy Bodolai egy zárt csoportban Dullt üzleti titkok szivárogtatásával vádolta, és azzal, hogy vezető baloldali politikusokkal egyeztetve szándékosan szétrobbantotta az Indexet. Ezután sorra jöttek a gyurcsányozó cikkek, Dull híváslistáját emlegetve, állítólagos felmondott indexesek a Pesti Srácoknak pedig „azt mondták”, hogy Gyurcsány Ferenc feleségével, Dobrev Klárával és az MSZP-s Nyakó Istvánnal is tárgyalt Dull.

A sztorit kizárólag Bodolai nyilatkozatai alapján tálalják, szándékosan megkavarva és bonyolítva az ügyet.

Miközben Vaszily Miklóséktól függ az Index, a fideszes média többi része (például a Magyar Nemzet vagy a Pesti Srácok) is azt az üzenetet akarja átvinni, hogy a viták hátterében „voltaképpen a régi és az új baloldal harca állt”, a „Momentumhoz rendkívül közel került Index” „körüli baloldali háborút végül Gyurcsányék nyerték”. De hogy ha ez így lenne, itt ki nyert volna mit, mivel, azt nem részletezik.

Bodolai a politikától több éve visszavonult Juhász Pétert is megnevezte, mint az Indexen belül befolyásos politikust, csak mert korábban a szerkesztőségből többen sérelmezték, hogy amikor a fideszes Deutsch Tamás beperelte az Együtt politikusát, Bodolai az Index ügyvédjeként elvállalta a kormánypárti politikus képviseletét.

A közmédia pedig még azt is bedobta, hogy Dull Szabolcs nem állt ki a székely kisebbség támogatásáért folyó kampány mellett, amire rögtön meg is lehetett írni, hogy „nem a székely maffia rúgatta ki az Index főszerkesztőjét”, mintha ez bárkiben komolyan felmerült volna.

Az Origo legújabb elmélete szerint már a konkurens 24 tulajdonosa, Varga Zoltán állhat az Index szétszélesztése mögött, mert a lapjánál dolgozott korábban az Index-sztorit követő Média1 újságírója.

Egy biztos: nem a Fidesz!

A Hír Tv műsoraiban is elindult a gyurcsányozás, például kedden a Keménymagban. Hétfőn a Sajtóklubban arról beszéltek, hogy az Index esete is olyan, mint a CEU-é: továbbra is ott van, minden további nélkül működik. (Persze senki sem mondta, hogy az Index elérhetetlenné vált volna, a CEU pedig valóban Bécsbe költözött.) Bayer Zsolték arról beszéltek, hogy érzékeltek egy közeledő üzleti összeomlást, egy belső káosz jött, és ezért tolták át az egészet politikai síkra. Mind elmondták, hogy az Index szétverése egyvalakinek biztosan nem állt az érdekében: a Fidesznek.

Dömötör Csaba államtitkár, Rogán Antal miniszterhelyettese egy kedd délelőtti sajtótájékoztatón kérdésre szintén gyurcsányozott.

Amikor 2017-ben az Indexet Simicska Lajos érintésével, Bodolai vezetésével egy alapítványnak adták, a fideszes média nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy milyen a lap tulajdonosi szerkezete. Rogán Antal is simicskázva vágott vissza egy indexes újságíró kérdéseire. Most, hogy a médiaügyi intéző, Schmidt Máriával kávézó Vaszily Miklósé lett az Indamedia, és tulajdonrésze van a lap tulajdonosa mögött álló Nanga Parbat Zrt.-ben is, a kormánymédiát egyáltalán nem érdekli, kié is a kiüresedett Index. (Címlapkép: Botos Tamás)