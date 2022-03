A Fidesz lefújta a nemzetbiztonsági bizottság ülését, miután kiderült, hogy az oroszok feltörték a külügyminisztérium számítógépes hálózatát

A parlament honlapja szerint szerdán összeülne a nemzetbiztonsági bizottság, hogy a közbeszerzésekről hatálya alóli mentesítést adjon bizonyos védelmi és biztonsági célú beszerzésnek. Ezen kívül persze másról is lett volna miről tárgyalniuk, hiszen a Direkt36 keddi cikkéből kiderült, hogy Oroszország titkosszolgálatai megtámadták és feltörték a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) informatikai rendszereit, ott teljesen kompromittálták a külügy számítógépes hálózatát és belső levelezését, és feltörték „bizalmas” minősítésű állami és diplomáciai információk továbbítására használt titkosított hálózatot is. Ráadásul Szijjártó ezzel már akkor is tisztában volt, amikor átvette az orosz külügyminisztertől a legmagasabb kitüntetés, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban. Aztán a Barátságért kitüntetés átadása után, idén januárban megint célzott támadások érték a külügyminisztériumot.

Stummer János, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke azt mondta a Klubrádiónak, hogy nemzetbiztonsági bizottság ellenzéki tagjai jelezték, hogy akkor várják az ülést, és meghívnák a kibervédelmi intézet vezetőségét, hogy számoljanak be a külügy rendszereit ért támadásokról.