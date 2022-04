A köztévé bedobta a legnagyobb harcosát, hogy megüzenje a nézőknek, hova menjen az X

Hétről hétre erősíti meg a kormány melletti hűségesküjét és pocskondiázza a baloldalt Bende Balázs, a közmédia vezető külpolitikai szerkesztője Világ című műsorában.

Utolérhetetlen színvonalon teszi mindezt, egy pillanatra sem gyengülve el. Ezért volt nagy kérdés, hogy meg tudja-e ugrani a saját mércéjét a kampány utolsó óráiban.

A bemelegítés már biztató volt. Bende szerint két hónapja úgy tűnt, hogy a választás tétje mindössze az lesz, hogy visszajön-e a szemkilövetés, a korrupció és a megszorítás. A háborúval - mint mondta - megnőtt a tét és le is egyszerűsödött minden, és felmondta Orbán szavait, hogy aki békét akar, a Fideszre szavaz.

Második rész: Európa is rájött végre, hogy meg kellene védeni a családokat, de ezek a gyenge próbálkozások meg sem közelítik a magyar rezsicsökkentés komplex megoldását. Itt is kiderült, hogy a felelőtlen magyar baloldallal szemben a kormánynak van igaz. Baloldal:Fidesz 0-2.

És akkor a gála. Bende könnyedén összefoglalja, amit a Fidesz propagandagépezete nyögvenyelősen hetek óta tol. Olyan esszencia, ami tényleg egészen különleges, pláne közpénzen.

Bende szerint hazudott az ellenzék, amikor azt állította, hogy csak ők tudják hazahozni az uniós pénzeket Brüsszelből, merthogy a kormánynak is sikerült. Mert az igaz, hogy „amíg csak lehetett a brüsszeli bürokrácia igyekezett a magyar baloldalt segíteni a kampányban, ennek volt része az uniós pénzek visszatartásáról szóló döntés.

Csakhogy az ukrán menekültek ellátása, az uniós szankciók kapcsán az egység biztosítása miatt elfogyott a levegő a bosszúkórus tüdejéből, nem maradtak ellenérvek, az Európai Parlamentben ülő rinocérosz bőrű képviselők arca sem bírt el többet, a magyar kampányba való beavatkozás most már nekik sem járja”.

Aztán Bende még tudta fokozni: „Sebaj, keresett és talált új külfüldi beavatkozót a Márki-Zay féle gárda, magát az ukrán elnököt.

A különböző parlamenteket videóüzenetekben könnyesre ríkató kijevi komédiás hirtelen többször is személyesen megtalálta a magyar kormányfőt. Orbán Viktort vádolta, szidta, vonta kérdőre.”

Itt sincs smég vége: „Mint kiderült, előtte a külügyminisztere a magyar baloldali miniszterelnök-jelölt stábjával egyeztetett, vagyis egy senki által addig fel nem hatalmazott, arra semmiféle mandátummal nem bíró politikai csoport a választási kampányba való beavatkozásról egyeztetett egy külföldi, ráadásul háborúban álló ország államfőjével.

Mindezt a magyarok, a választók háta mögött. Nem tudom, hogy ezt jogilag minek nevezik, de ötletem lenne rá. Sőt, arról is egyeztettek, hogy ha nyernének, azonnal fegyver és katona menne Ukrajnába, vagyis háborúba sodornak bennünket. Ez is újabb bizonyíték arra, hogy mindegy, mit akarunk mi, magyarok, a baloldal, ha kell, igyekszik akár külföldi segítséggel is elérni, amit akar pontosabban, amit kitartóik akarnak. Bár ilyen lelkesek lennének a magyar érdekek képviseletében is”.