Macron nyerte a francia választások első fordulóját

„Félreértés ne essék, semmi nem dőlt el” – ezt Emmanuel Macron mondta vasárnap a francia választások első fordulója után, miután kiderült, hogy 97 százalékos feldolgozottságnál ő a szavazatok 27,35 százalékát, Le Pen a 23,97 százalékát, Jean-Luc Mélenchon pedig a 21,7 százalékát szerezte meg.

Fotó: JC MILHET/Hans Lucas via AFP

A közvéleménykutatások is arra jutottak, hogy bármennyire is megnyeri Macron az első fordulót, a második forduló sokkal szorosabb lehet, mert Le Pen felszólított mindenkit, aki nem Macronra szavazott, hogy csatlakozzon hozzá és „tegyék rendbe” Franciaországot.

Jean-Luc Mélenchon, a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország pártjának jelöltje viszont már vasárnap este közölte támogatóival, hogy „egyetlen szavazatot sem adhatunk Le Penre”. Mindenkit arra kért, hogy voksoljanak Macronra a második körben.

A BBC is azt írja, hogy a szavazatokért folytatott harc most kezdődik csak igazán. Marine Le Pen például számíthat Eric Zemmour támogatóira, aki az elég kemény nacionalizmusával a negyedik helyen végzett 7 százalékkal, és Le Pent támogathatja a szintén nacionalista Nicolas Dupont-Aignan. Macron csapata már gyűlések és tévés szereplések sorozatát tervezi. Őt támogatja a baloldali jelöltek többsége, de az egykori szocialista jelölt, Ségolène Royal szerint az elnöknek most „ki kell érdemelnie” a győzelmet.

Macron azt ígérte, hogy keményebben fog dolgozni, mint a kampány első fordulójában, és úgy fogalmazott, hogy „amikor a szélsőjobboldal minden formájában nagy részét képviseli országunknak, nem érezhetjük úgy, hogy jól mennek a dolgok”.

Le Pen pedig azt mondta, „eljött a nagy váltás ideje”, és a következő napokban arról akarja meggyőzni a franciákat, hogy az ő terveik „szilárd válasz a félelmeikre és a kor kihívásaira”. (BBC)