Moldova egy lépéssel közelebb az Európai Unióhoz

Maia Sandu moldáv elnök átadta az első iratokat az Európai Unió képviselőjének, amelyek szükségesek országa uniós csatlakozásához. Twitter-posztjában azt írta, készen állnak jobb, biztonságosabb és virágzóbb jövőt teremteni Moldova számára.

Amikor az orosz csapatok február 24-én lerohanták Ukrajnát, a szomszédos Moldovában is szükségállapotot hirdettek, és lezárták a légteret. Hamarosan mindkét ország kérte felvételét az Európai Unióba, Zelenszkij ukrán elnök is épp a héten adta át ugyanezeket az iratokat.

Moldova 1991-ben, a Szovjetunió felbomlása után vált függetlenné, ám a Dnyeszter folyótól keletre levő területen oroszbarát szakadár köztársaságot alakítottak, amit Transznyisztriaként is szoktak emlegetni. A területen ma is orosz katonák állomásoznak, ezért az ukrajnai háború óta sokan reális veszélynek látják, hogy a harcok Moldovára is átterjednek.

Rusztam Minnyekajev orosz vezérőrnagy pénteken azt mondta, a háború második szakaszában igyekeznek ellenőrzésük alá vonni Dél-Ukrajnát, ezzel kijáratot biztosítani az orosz fegyveres erők számára a Dnyeszter-mentéhez, ahol szerinte „az orosz ajkú lakosság elnyomására utaló jelek mutatkoznak”.