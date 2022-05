"Ha az olajról beszélünk, azt kérdik, hol van a pénzünk" - bírálta Orbán kormányát Volodimir Zelenszkij

"Valahogy rosszul látják a világot" - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban, a világgazdasági fórumon tartott beszédében Magyarországról, arra utalva, hogy Orbán Viktor és kormánya nem hajlandó támogatni az európai olajembargót Oroszország ellen. "Mert kényelmetlen nekik. Hiába magyarázzák nekik, hogy Ukrajnában emberek halnak meg, gyerekek halnak meg. 18 éves katonák jönnek Oroszországból, és gyerekeket kínoznak. Azt mondják értik, de ha rákérdezünk, hogy akkor mi lesz az olajjal, visszakérdeznek, hogy hol van a pénzünk" - mondta Zelenszkij.

Zelenszkij elnök beszéde a davosi Világgazdasági Fórum "Ukrán reggeli" nevű rendezvényén. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Beszédében az olajembargót elengedhetetlennek nevezte, mert Oroszországnak szerinte kétszáz milliárd dollárnyi bevétele származhat az olajeladásokból, amikből "akármilyen fegyvert megvehetnek".

Ha Zelenszkij szavai ukránul azt jelentik, hogy "köszönjük nektek magyarok, hogy befogadtatok több mint 720 ezer ukrán menekültet [...] köszönjük, hogy felajánlottátok 130 ukrán gyerek gyógykezelését [...] akkor a válaszunk az, hogy szívesen, és ezután is segíteni fogunk", válaszolta minderre Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. Az ENSZ legfrissebb, május 23-i adatai szerint ez idáig 654 ezer ukrán menekült érkezett Magyarországra, ahonnan amúgy szabadon tovább távozhatnak az EU más tagállamaiba. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság május 24-i tájékoztatása szerint február 24., a háború kitörése óta a Magyarországra érkezett ukrán menekültek töredéke, mindössze 22645 adott be kérelmet menedékeskénti elismerés iránt, ezt ez idáig 13634-en kapták meg.



Zelenszkij beszédében persze nem csak Magyarországról volt szó. Vlagyimir Putyin orosz elnökről is volt pár keresetlen szava. Szerinte Putyin nincs tisztában a valós helyzettel sem Ukrajnában, sem a világban. És amíg nem is szembesül azzal, hogy "milyen katasztrófát okozott a háborúja", addig nincs is esély diplomáciai tárgyalásokra. Mert Zelenszkij szerint amúgy a háborút csak Putyinnal, illetve ahogy ő fogalmazott, bárki legyen is az, az orosz elnökkel folytatott tárgyalásokkal lehet majd lezárni. "Egyetlen emberen, az Oroszországi Föderáció elnökén múlik. Ha ő készen áll szembesülni a valósággal, és felfogni, mennyi ártatlan ember hal meg, akkor fel fogja fogni, hogy tárgyalni kell, és véget kell vetni a háborúnak, amit Oroszország kezdett" - mondta.

Szerinte a tárgyalások feltétele, hogy Oroszország gesztust gyakoroljon. Ilyen gesztus lehetne, ha csapatai kivonásával helyreállítaná a február 24-én indult invázió előtti állapotokat. Minden mást csak halogató taktikának tartana. "Ellene vagyunk a mesterséges megállapodásoknak, az olyanoknak, amelyekben partnerországaink nem hajlandók garantálni Ukrajna biztonságát. Ha ilyen partnereink nincsenek, nincs miről tárgyalnunk" - üzente a nyugati szövetségeseinek az ukrán elnök, aki a maga részéről győzelemként értékelné, ha Ukrajna egységben és békében élhetne.

Arról is beszélt, hogy a Nyugatnak magabiztosabbnak kéne lennie. Ukrajna győzelme a nyugati fegyverszállításokon múlik, a Nyugatnak meg nincs mitől tartania, mert ebben a háborúban nem az ő polgáraik vesznek részt a harcokban. Ezért bátran kéne fegyvereket szállítaniuk, szankciókat kivetniük és "bízniuk magukban, hogy a Nyugat sokkal erősebb és nagyobb az orosz hadseregnél". (Via Ukrajinszka Pravda, Ukrán elnöki hivatal)