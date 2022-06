Belassulás és borozgatás: ilyen a nyaralás Vulkánvidéken

Az hogy hangzik, hogy bringatúrára megyünk valami csodás fekvésű, kellemes klímájú helyre, ahol nemcsak szép a táj, de útközben manufaktúrákban készült sonkát, csokoládét vagy tökmagolajat is kóstolhatunk? Nyilván jól. Mi az, ami ennél is jobban hangzik? Az, ha maga a biciklizés arról szól, hogy szőlőültetvények között tekerünk egyik borterasztól a másikra. Pontosan ilyen túrákat tolhatunk le a Stájer Termál- és Vulkánvidéken.

Fotó: Pihenés és uzsonna a kertben @ TV Thermen-Vulkanland, Harald Eisenberger

A gasztro- és bortúra fáradalmait ráadásul a vidék híres gyógyfürdőiben pihenhetjük ki. A stájer termálvíz akár 3000 méteres mélységből tör elő, hőfoka akár 40 felett is lehet. Nem csoda, hogy a vidéken hat gyógyfürdőt, illetve wellneszközpontot építettek, ahol nemcsak a gyógyvíz áldásos hatásait élvezhetjük, de számtalan más spa szolgáltatást is, így például a pihentető masszázst.

Fotó: © TV Thermen-Vulkanland, Harald Eisenberger

Akit mélyebben érdekel a gyógykúrák világa, felkeresheti a Bad Gleichenberg központjában, a történelmi nyolcszögletű fürdőpavilonban található Curmuseumot. Itt megismerkedhet a fürdőhely történetével, kezdve az első, őskori településnyomoktól a Gleichenberg környéki kelta és római kori településeken át a Curort Gleichenber 1834-es megalapításáig.

Ha már Gleichenbergben járunk, kár lenne kihagyni a Styrassic Parkot. Igen, azért hívják így ezt a kirándulóhelyet, mert 80 életnagyságú dinoszaurusz-modellt állítottak fel benne. A gyerekek zöld környezetben ismerkedhetnek az őslényekkel és szokásaikkal, de van a parkban erdei ügyességi kötélpálya, játszótér, szintén dinós óriáscsúszda és itt található a világ legnagyobb T-Rex csontváza is.

Fotó: A Styrassic Park Bad Gleichenbergben © Styrassic Park GmbH

Stájerország gasztrokultúrája olyan gazdag, hogy az is tökéletesen fogja érezni magát, aki csak a konyha miatt érkezik a vidékre. Errefelé elég nagy dolognak számít a spárgaszezon, jó is a termés, és a helyi gazdák spárgáit a helyi éttermekben, szállodákban dolgozzák fel rendkívül változatos módokon. Legalább ilyen híres a környék almája is. A manufaktúrákban kóstolhatunk sonkát, vagy a híres stájer tökmagolajat, de rajta vannak a helyiek a sajtokon és a helyi vizekből származó halakból készült finomságokon is. A vidék híres még édesszájúságáról is: csokoládékülönlegességeket, mézeskalácsot, fánkokat és természetesen rétest is kóstolhatunk.

Amit még muszáj megnézni:

Riegersburg vára

Egy vulkán tetején, egy sziklaszirten áll a környék jelképévé, lenyűgöző múltú vált vár. Először 1138-as írásban említik, de maga a bazaltszikla, amire építették, már hatezer évvel ezelőtt is lakott volt. A legerősebb nyugati erődítménynek tartották, nem véletlen, hogy soha nem is tudta elfoglalni senki. Bár a pestis meggyengíteni tudta, a török sereg támadásainak is ellenállt. A kastély tulajdonosa 1822 óta a liechtensteini hercegi ház, ők mentették meg az 1945-ben súlyosan megrongálódott kastélyt a pusztulástól.

Fotó: Riegersburg vára © Österreich Werbung, Andreas Tischler

Sankt Peter am Ottersbach

A kis mezővárosban 25 méter magas, fából készült kilátótoronyra mászhatunk fel, innen nemcsak a vulkánföld nagy részére nyílik csodálatos panoráma, de még Szlovéniára is.

Mura folyó

A Mura az Ausztria és Szlovénia közötti határ része. A közelében dzsungelszerű túraútvonalokon bolyonghatunk, persze biciklizni is lehet, és van jó pár étterem, ahol helyi halakat ehetünk.

Fotó: Kerékpártúra a Mura mentén © TV Thermen- & Vulkanland, Harald Eisenberger.

A nyári időszakban több érdekes esemény is lesz: júniusban a Pannon óvárosi ünnepség és a Biedermeier Fesztivál, júliusban a régió borfesztiválja, a Terra Vulcania, augusztusban pedig az Augustini utcafesztivál.