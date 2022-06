Már a Call of Duty-ban is szigorúbban ellenőrzik a fegyverviselést mint egyes amerikai államokban

Call of Duty gameplay / legálisan birtokolt fegyver a kézben Fotó: YT / screenshot

Kreatív módon lép fel az Activision videójáték-kiadó, a világ egyik legnépszerűbb FPS-játéka, a Call of Duty fejlesztője a csalók ellen: szó szerint elveszi a fegyvereiket - írja az Engadget nyomán a hvg.hu.

Egy komplett rendszert fejlesztett le a vállalat, aminek célja, hogy figyelje és lefülelje az online játékban különböző trükkökkel csalni próbáló játékosokat.

A Ricochet névre elkeresztelt rendszer észleli, ha valaki megszegi a játékszabályokat, és egész egyszerűen lefegyverzi a játékost, aki innentől kezdve nemcsak lőfegyvereket nem használhat, de puszta kézzel védekezni sem tud, így hamar az ellenfelek céltáblájává válik.

A fejlesztők szerint, ahogy azt írják vonatkozó bejegyzésükben, valószínűleg az ilyen lefegyverző videókról nem készülnek majd olyan népszerű klipek a videómegosztókra mint amikor valakinek nagyon megy a mészárlás a játékban, pedig felbecsülhetetlen látvány, amikor a csalók észlelik, hogy hirtelen védtelenek lesznek a pofonokkal és lövegekkel szemben.

A lefegyverzés csak egy eszköz a sok közül, amit a csalókkal szemben alkalmaznak a Ricochet fejlesztői.

Enyhébb intézkedésnek számít például a Damage Shield, amely csökkenti a csalók által fair játékosoknak okozott sérülések és veszteségek nagyságát. Amikor ezt felfedezi a támadó, nem csak azt látja, hogy a másikat nehezebb megsebezni, és pazarolja a lőszert, de rádöbben arra is, hogy lebukott csalásával. Hasonló technológia a Cloaking: ha a csaló egy fair játékosra lő, utóbbi egyszerűen láthatatlan lesz számára.

Az Activision közlése szerint a rendszer alaposan lecsökkentette a csalók számát, bár egyes fanatikusabb csoportokkal szemben továbbra is zajlik a hajtóvadászat. Április vége óta az Activision több mint 180 000 játékost tiltott ki mind a Call of Duty: Vanguard, mind a Call of Duty: Warzone esetében a Ricochet-rendszer használata nyomán.