Európa izzik: hőhullám hőhullám hátán

Május óta 20 éve nem látott hőhullám tombol Spanyolországban, és lassan egész Európában is. Az Afrikából érkező forró, száraz levegő azóta Franciaországot is elérte, kiszáradással, és erdőtüzekkel fenyegeti Európa jelentős részét, köztünk minket is. Arról, hogy miért szívják meg különösen az európaiak a felmelegedést, és hogy miért lehet az idei nyár életünk leghűvösebb nyara, már korábban írtunk, most nézzük meg, hogy mit hoztak eddig a hőhullámok.

Franciaországban a tomboló erdőtüzek miatt több mint tízezer ember kényszerült elhagyni a délnyugati Gironde régiót. A francia tűzoltók szövetségének vezetője a globális felmelegedés hatásaira hívta fel a figyelmet: "ezek a hatások nem 2030-ban jelentkeznek, hanem most" - mondta Grégory Allione. A rendőrök a környéken házról házra jártak, hogy evakuálják a lakosokat, közben az utakon hosszú sorok alakultak ki, ahogy az emberek próbálták elhagyni a várost.

Fotó: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP

Az elmúlt napokban becslések szerint 73 négyzetkilométernyi fenyőerdő égett le. "A helyzet rendkívül összetett. Jól tartjuk magunkat, de a fáradtság gyorsan beáll. Ezért toborzunk 250 000 önkéntes tűzoltót" - mondta Allione.

Jelenleg is több tucat tűz ég Portugáliában és Spanyolországban, ahol a hőmérséklet szinte konstans 40 fok felett van. A két országban legalább 281 halálesetért felelős lehet a hőhullám, főképp az időseket, és a súlyos betegeket veszélyezteti. Nyugat-Spanyolországban több várost is evakuáltak.

Portugáliában péntek reggel több mint harminc tűz égett, a Leiria központi régiójában található Pombal erdőben lassan egy hete.

A héten Olaszországból és Horvátországból is erdőtüzekről számoltak be. Az erős szél Görögország öt régiójában nagymértékben megnövelte az erdőtüzek kockázatát.

Az EU Kopernikusz vészhelyzet-kezelési szolgálata Twitteren posztolt egy térképet, amely a rendkívül veszélyeztetett régiókat jelzi, köztük Magyarországot is.



Magyarországon is egyre több a hőhullám, és olyan területek is veszélyeztetettek, amelyek a századforduló előtt, még biztonságban voltak. Mint kiderült, az Alföld és Szeged környéke van a legnagyobb veszélyben. Július elején száz hektáron égett a fenyőerdő a Bükkben, Izsák közelében, az Alföldön pedig szerda óta ég az erdő. (BBC)