A román külügyminiszter szerint Orbán fajelméleti nyilatkozatai elfogadhatatlanok

A román külügyminiszter szerint a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) múlt heti rendezvényein nem hangzottak el Romániát provokáló kijelentések magyar kormányzati tisztségviselők részéről, de Bogdan Aurescu sajnálatosnak nevezte, hogy a magyar miniszterelnök Románia területéről terjesztett olyan nézeteket, amikkel Bukarest nem tud azonosulni.

Fotó: Németh Dániel/444

Aurescu a Digi24.ro-nak adott interjúban azt mondta, a tusnádfürdői rendezvénnyel kapcsolatban már Szijjártó Péter július 12-i bukaresti látogatásakor felvetette a román fél, mennyire fontosnak tartja, hogy a magyar tisztségviselők magánlátogatásai és nyilvános megszólalásai összhangban legyenek a magyar-román alapszerződés és stratégiai partnerség szellemével.

A román külügyminiszter szerint Szijjártó biztosította, hogy a Tusványoson részt vevő magyar kormányzati tisztségviselők felelősen fognak viszonyulni a kétoldalú kapcsolatokhoz, hiszen ez Magyarországnak is érdeke. Aurescu úgy értékelte: magyar részről – Orbán szombati előadását is beleértve – nem érte provokáció Romániát, a magyar kormánytagok nem érintettek olyan, Bukarest számára kényes kérdéséket, mint az „úgynevezett etnikai alapú” autonómia, vagy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek kollektív jogai (amiket Bukarest nem ismer el).

Aurescu másfelől egyetértett a Digi24.ro riporterének felvetésével, aki szerint Orbán provokatív kijelentéseket tett az EU-ról, az európai szolidaritásról, és bírálta az Oroszország elleni szankciókat, illetve a nyugati értékeket.

Bogdan Aurescu 2022. május 27-én Isztambulban Fotó: Fatih Aktas/Anadolu Agency via AFP

A román külügyminiszter azt mondta:

„Így igaz. És sajnálatos, hogy ilyen nézeteket Románia területéről terjesztenek a mindannyiunkat érintő mostani globális helyzet közepette, annál is inkább, hogy ezek a nézetek nem egyeznek meg a mi hivatalos álláspontunkkal, így világos, hogy nem érthetünk egyet velük. Hogy a fajokról szóló nyilatkozatokat ne is említsem, mert azok elfogadhatatlanok.”

Aurescu szerint világos, hogy Ukrajna agresszió áldozata, és „támogatni kell, hogy ellenálljon és győzzön”. Az UAS, az EU és más nemzetközi szövetségesek által Oroszország ellen bevezetett szankciók szerinte hasznosak, azokat Románia támogatja, a hatásuk pedig már érzékelhető. Románia EU-tagként, NATO-szövetségesként, az USA stratégiai partnereként következetes és aktív támogatója a demokratikus értékeknek, a jogállamnak és a nemzetközi jognak – mondta.

Sorra érkeznek a reakciók Orbán beszédére a román politikai pártok részéről is, elsőkként a kormánykoalíció tagjai, a szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok küldtek ki sajtóközleményt, de a közösségi médiában megszólalt Alin Mituță EP-képviselő is, a Renew Europe frakció tagja – írja a Telex. (via MTI, Telex)