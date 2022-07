Koporsót vittek a futárok a Parlament elé

A tiltakozók negyed nyolc körül foglalhatták el az első forgalmi sávot a Margit hídon, még a demonstráció bejelentett részén. Fotó: botost/444.hu

Pár százan gyűltek csak össze hétfő kora este a kata módosítása ellen tiltakozó ételfutárok Jobbágyfelkelés nevű rendezvényére. A hét órai kezdéskor még csak pár tucatnyian voltak, így a Margit híd északi járdáján kellett várakozniuk addig, amíg a rendőrség szerint el nem érték a kellő - úgy százötven fős - létszámot, ami után már engedélyezték nekik egy forgalmi sáv lezárását.

Hamarosan, fél nyolc tájékán a második forgalmi sávot is lezárhatták. Ezután a tüntetés szervezői váratlanul bejelentették, hogy meglepetéssel készültek. Mint kiderült, ez egy "demokrácia" feliratú koporsó volt, amit a hidat feladva átvittek a Kossuth térre. Itt a pár száz fős tömeg a koporsóban saját álmait temethette el, amit a kormányzati megszorítások miatt kénytelenek feladni. Papírra írhatták történeteiket, ezekkel töltötték meg a koporsót.

A tiltakozók az álmaikat temethették el a Kossuth téren a "demokrácia" feliratú koporsóban, amit a futárok hoztak ajándékba Orbán Viktornak. Fotó: botost/444.hu

Közben szabaddá vált a megafon, bárki felszólalhatott. Bárki fel is szólalt. A leghatásosabb szónok egy középkorú hölgy volt, aki szerint nem a kata eltörlése, meg a rezsicsökkentés elvétele miatt kéne tiltakozni, hanem európai bérszínvonalat követelni. Mert így csak csirkefarhát van kilátásban idős korukra, miközben európai fizetésből még a piaci rezsit is meg tudnák fizetni.

Speaker's Corner a Kossuth téren, szabad a megafon. A fiatalember azt kifogásolta, hogy Orbán lenarkósozta a tüntetőket, és arról beszélt, hogy ő vízzel segítette a tiltakozókat. Azt kérte, mindenki segítsen mindenkin. Fotó: botost/444.hu

A bejelentett demonstráció fél kilencig tartott, ekkor a szervezők le is vonultak a terepről. A megmaradt, mintegy száz fős tömeg ekkor az Alkotmány utcán és a Bajcsyn át a Nyugatihoz indult. Útjukat nem biztosították rendőrök, a téren is a BKK irányította csak a forgalmat. Itt rövid tanakodás után a Margit híd és az Oktogon közül a tiltakozók az utóbbit választották következő céljuknak. Ekkor már megjelentek a rendőrök, akik a tömeget hátulról kísérve háromszor is felszólították a tiltakozókat az úttest elhagyására. Mint mondták, a gyűlés véget ért, így akik most az úttesten vonulnak, közlekedési szabálysértést követnek el.

A tiltakozók útját végül az Oktogonon állta el egy rendőrsorfal. A tüntetőket körülzárták a rendőrök, mindenkit leigazoltattak.

Az oktogonnál az élen vonulók és a rendőrök között kisebb dulakodás is kialakult, de nem fajult el. Kényszerítő eszközök nem kerültek elő. Fotó: botost/444.hu

A rendőrök a közlekedési szabályok megsértésére hivatkozva mindenkit igazoltattak. Fotó: botost/444.hu

Normálisan a rendőrségnek egy tüntetés oszlatásakor biztosítania kéne a szabad elvonulást. Ezt mostanában azzal játsszák ki, hogy hivatalosan nem kezdik oszlatni a tömeget - most sem arra szólították fel őket, hogy oszoljanak, hanem hogy hagyják el az úttestet. Jámbor András ellenzéki képviselő, több tüntetés szervezője szerint mostanában ez a gyakorlatuk, idővel körbezárják a tiltakozók kisebb csoportjait, akiket aztán csak igazoltatás után engednek el, és szabálysértési bírságot szabnak ki rájuk a közlekedési szabályok megsértése miatt.

A tüntetést élőben is közvetítettük, olvassák percről percre tudósításunkat is.