20-nál is több strandot zártak le Emilia Romagnában baktériumfertőzés miatt

Riviera Romagnola, Rimini, strand Fotó: ANDREA SAVORANI NERI/Hans Lucas via AFP

20-nál is több strandot zártak le Emilia Romagna régióban pénteken baktériumfertőzés miatt. Ezeken a strandokon lehet ugyan napozni, és tartózkodni, de fürdőzési tilalom van érvényben.

Hat partszakaszon, amit korábban lezártak - köztük Cervia Pinarella, Bellaria Igea Marina, és Rimini egyes strandjain - már ismét lehet fürödni.

A kedden 98 mérőponton vett vízmintákon végzett mikrobiológiai elemzések 28 esetben mutatták ki az Escherichia coli (E. coli) határérték feletti értékeket.

Az Escherichia coli alattomos baktérium: legtöbb törzse ártalmatlan az emberre, egyes törzsek viszont súlyos zavarokat okozhatnak. A tünetek sokfélék lehetnek: hasi görcsöktől kezdve hányingeren és hányáson át komolyabb bélproblémákig.

Jelenleg további vizsgálatok zajlanak, amik segítenek feltárni a szennyeződés tendenciáit.

A jelenség nem ismeretlen, de most mégis meglepő, mert jellemzően esősebb időszakok után jelentkezik, és Olaszországban hetek óta nagy szárazság uralkodik.

A szakértők szerint hidrológiai és meteorológiai ok is állhat a jelenség mögött, mindenekelőtt a tengervíz átlagon felüli, 30 fokot is helyenként megközelítő hőmérséklete, és a folyók vízhozamát is csökkentő aszály, illetve a tengeri ökoszisztéma felborulása is felelős lehet. (Il Messaggero / HVG via Corriere)